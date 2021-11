Municipalité de Cotonou: Les grandes priorités du budget primitif 2022 définies

Dans le cadre de l’élaboration du budget primitif gestion 2022, la municipalité de Cotonou a organisé ce mardi 2 novembre 2022 à l’hôtel de ville, un atelier relatif aux débats d’orientation budgétaire. Les travaux de cette séance présidée par le Premier adjoint au Maire Randyx Romain Ahouandjinou représentant le Maire Luc Sètondji Atrokpo, a connu la participation les cadres techniques de la Mairie, les organisations de la société civile comme Social Watch, Renopal Ong et autres plateformes d’arrondissements ainsi que les élus locaux et municipaux. Cette séance de restitution qui fait suite à la collecte sur le terrain des besoins en investissements dans le cadre de l’élaboration du budget a pour objectif de doter la commune d’un budget participatif, concerté, gage d’une bonne gouvernance locale. Dans son discours, le Premier adjoint au Maire Randyx Romain Ahouandjinou a expliqué la nécessité d’accroitre les ressources de la ville pour mieux faire face aux exigences des populations. Une occasion pour lui d’inviter les membres de la société civile à apporter leurs contributions pour la qualité des travaux. Au cours de cet atelier, les participants ont ensemble réfléchi pour définir les grandes priorités à retenir dans le budget primitif exercice 2022 de Cotonou. Ils ont fait des propositions dans les domaines de la santé, l’éducation, le sport, l’hygiène, l’assainissement et l’agriculture urbaine. Pour leur part, les organisations de la société civile ont pris l’engagement d’accompagner la Municipalité de Cotonou dans l’exécution, le suivi et la mise en œuvre d’un budget participatif qui prend effectivement en compte les réelles aspirations des populations de la capitale économique du Bénin. Elles ont salué la démarche d’ouverture et de transparence qui est actuellement en cours dans la gestion des affaires de la Municipalité en invitant les autorités municipales à poursuivre dans ce sens. Il faut noter que, les participants ont eu droit à plusieurs communications portant entre autres sur les reformes du guichet unique dans le cadre de l’accroissement et de la mobilisation des ressources propres de la ville.

Edwige Totin