Polémique autour de présumées démissions en cascades du parti par des militants sous sanction: Paul Hounkpè et les Fcbe sereins et imperturbables

La nouvelle de la création d’un parti par des membres et désormais ex responsables FCBE sous sanctions ne semble guère émouvoir le bureau politique que dirige le Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè, selon des sources proches à lui. Il s’agit entre autres de l’ex-ministre sous Yayi Théophile Yarou, Clément Koutchadé, Laure de Faton… qui s’emploient actuellement à mettre sur pied une nouvelle formation politique dénommée La Nouvelle Alliance dont le congrès constitutif se tient samedi à Parakou. Mais pour le bureau politique des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) cela va de soi, d’autant que ces derniers ont été suspendus depuis bien des semaines pour toute activité liée à la vie et au fonctionnement du parti jusqu’à nouvel ordre. S’ils en arrivent aujourd’hui à poser de tel acte, cela ne semble préoccuper outre mesure le parti FCBE qui ne répond plus à rien de leur part depuis bien longtemps. Des sources proches au Bureau politique national, Paul Hounkpè et les siens se disent sereins et imperturbables face à cette nouvelle, estimant plutôt que cela conforte davantage les sanctions prises à l’encontre des sieurs Théophile Yaro et consorts à l’époque pour indiscipline de groupe et autres actes attentatoires à la cohésion nécessaire pour le fonctionnement du parti.

Christian Tchanou