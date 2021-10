Coronavirus et réduction des disparités sociales : Vers un lobby de l’Uita pour une meilleure protection sociale au Bénin

Les participants au séminaire

Comment se débattent les couches sociales en cette période de pandémie du Coronavirus et que doivent faire la société civile, les organisations syndicales et particulièrement celles des secteurs de l’Uita au Bénin ? C’est pour répondre à ces interrogations que les organisations syndicales affiliées à l’Uita-Bénin se sont retrouvées le mercredi 13 octobre 2021 à Grand-Popo autour d’un séminaire national de formation syndicale pour élaborer les bases et un lobby pour une meilleure protection sociale au Bénin.

« Les défis de la protection sociale en période de pandémie : Cas de la pandémie du Coronavirus au Bénin ». C’est le thème de ce séminaire national de formation syndicale de trois jours organisé par l’Uita-Bénin et financé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui s’est ouvert le mercredi 13 octobre 2021 à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo. Après les mots de bienvenue de la présidente du Cofesyb-Uita Nouratou Gambia, le Coordonnateur Uita-Bénin Guillaume Tossa, a relevé les insuffisances qui se font remarquer dans le mécanisme de mise en place de la protection sociale au Bénin. En effet, si la protection sociale a à la fois des objectifs matériels qui consistent à permettre aux individus de survivre quand ils sont malades, ou âgés, ou chargés de familles nombreuses ou en situation de catastrophes, par exemple et des objectifs sociaux à savoir : réduire l’inégalité devant les risques de la vie et assurer aux individus un minimum de revenus permettant de se sentir intégrés à la société et de vivre une solidarité nationale, Guillaume Tossa fait toutefois remarquer la non intégration de certaines couches sociales à la chaîne de solidarité nationale. Ceci, malgré les efforts consentis par les dirigeants à travers plusieurs mécanismes dont : le Ramu ou le projet Arch, qui, selon les propos de Guillaume Tossa, n’ont pas encore pu établir la justice sociale au sein des couches défavorisées. Ces dernières se retrouvent ainsi marginalisées, démunies et très vulnérables. C’est donc pour porter des réflexions sur cette situation assez critique que s’inscrit le séminaire de formation qui vise à la mise en place de mécanismes de protection sociale universelle devant permettre aux individus et aux ménages de faire efficacement face aux conséquences financières des risques sociaux. Les communications sur : les mécanismes de protection sociale au Bénin, les bases juridiques de la protection sociale au Bénin et leurs champs d’application, les défis de la protection sociale en période de pandémie du coronavirus au Bénin, les stratégies et actions pour une protection sociale universelle au Bénin, permettront aux organisations d’élaborer et d’adopter un lobby de l’Uita pour la protection sociale au Bénin.

Rastel DAN