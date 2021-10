Soutenance de thèse en Sociologie du développement: Koami Gouton décroche son doctorat avec la mention très honorable

Le Directeur de thèse portant la toge au nouveau docteur

La salle de conférence de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire « Espaces, cultures et développement » de l’Université d’Abomey-Calavi a abrité, le vendredi 1er octobre 2021, la soutenance de thèse par visioconférence de Koami Gouton. Le jury international ayant évalué la présentation de l’impétrant a été présidé par le Professeur Cyriaque Ahodékon Sessou.

« Délégation des adductions villageoises et logiques d’adaptation des ménages dans l’accès à l’eau potable dans la commune de Toffo au Bénin ». C’est le thème de la thèse défendue par le candidat au doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Koami Gouton, sous la direction du Professeur Albert Tingbé-Azalou. Le document de 303 pages présenté par l’impétrant porte sur l’eau qui est une ressource indispensable au développement de vie, et qui est au cœur du processus de développement et sa gestion induit des enjeux multiples et contradictoires des sociétés et leur relation à la nature. Ainsi, il y a analysé les facteurs explicatifs de la faible adhésion des ménages aux adductions d’eau villageoises dans la commune de Toffo. En effet, Koami Gouton part des constats selon lesquels, malgré les normes d’approvisionnement en eau potable instituées au Bénin qui font des adductions d’eau villageoises, les seules sources d’eau potable pour la consommation humaine, le taux de ces accès à ces ouvrages est de 41% en milieu rural dans la commune de Toffo. Il a également fait savoir que les adductions d’eau villageoises existantes donnent lieu à de grandes disparités dans la desserte des différents arrondissements, entre 1 à 77%. Aussi, avec l’existence d’autres sources d’eau, les eaux de surfaces, les puits et les citernes de collecte d’eau de pluie, les populations s’approvisionnent à différentes sources d’eau pour les usages domestiques. Parti de ces constats, le candidat s’est intéressé à la question de savoir comment les communautés assurent l’accès à l’eau potable dans le contexte de la délégation des adductions d’eau villageoises. Ses investigations menées auprès des ménages, des personnes ressources, des membres des comités de gestion des ouvrages, des élus locaux, des cadres de l’administration communale, et des membres d’associations et d’Ong ont révélé que les communautés de Toffo ont un attachement aux sources d’eau traditionnelles qu’elles justifient par les difficultés liées aux longues distances à parcourir pour accéder à l’eau des bornes fontaines, son coût élevé, les dysfonctionnements récurrents de ces infrastructures, voire leur non-disponibilité dans certaines localités, mais aussi par certaines caractéristiques non appréciées de l’eau des adductions d’eau villageoises. Par ailleurs, il est montré que l’utilisation de l’eau de certaines sources traditionnelles entre en ligne de compte dans le processus de socialisation des membres de la communauté. Ce qui renforce l’attachement, et qu’au regard des croyances et valeurs partagées sur l’eau dans la communauté, les sources d’eau ne peuvent faire l’objet de propriété privée. Pour finir, l’impétrant Koami Gouton a fait état de confrontations de logiques sur les facteurs d’appréciation de la qualité de l’eau potable, ce qui pousse les communautés à développer différentes stratégies d’accès à l’eau potable qui s’écartent de la fréquentation systématique des adductions d’eau villageoises. A l’issue des délibérations, le jury l’a élevé au grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sociologie-Anthropologie, Spécialité : Sociologie du développement, avec la mention très honorable.

Laurent D. Kossouho