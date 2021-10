Transmission de la Loi des finances au parlement: Un budget de 2.541 milliards prévu pour 2022

Le Ministre d’État chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni

Le Conseil des Ministres de ce mercredi 29 septembre 2021 a adopté le décret portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi de finances pour la gestion 2022. D’un montant de 2.541,203 milliards de FCFA, le budget de l’année prochaine intègre les principaux repères économique et social adoptés par le Gouvernement et débattus au Parlement le 29 juin 2021. Il postule un taux de croissance de 7% avec un déficit budgétaire qui s’établirait à 4,5% du produit intérieur brut. Quant aux crédits ouverts au titre des opérations budgétaires pour l’année 2022, ils s’établissent à 2.027,754 milliards de FCFA et traduisent une hausse du niveau des dépenses tant en matière d’investissements qu’au plan social. Sur ce plan notamment, les crédits alloués visent particulièrement l’extension du programme national d’alimentation scolaire intégré, les mesures de gratuité en cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé, les mesures en faveur de la résilience et de l’autonomisation de la femme, les soutiens aux artisans et aux couches vulnérables dans le cadre de l’atténuation des effets de la pandémie de la COVID-19, le renforcement du plateau technique des hôpitaux, les allocations et aides universitaires, entre autres.

Laurent D. Kossouho