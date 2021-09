Cica Solidarité 2021: Modeste Boko fait renaitre l’espoir dans les cœurs des enfants de Agbessikpè, Houakpè-Daho, Toligbé et Séyigbé

Modeste Boko avec quelques bénéficiaires

C’est une journée récréative meublée de divers jeux qui a marqué la troisième édition du tournoi Cica Solidarité initié par le Directeur du Centre international de cuisine appliquée (Cica), Modeste Boko. Plus de 200 enfants des villages Agbessikpè, Houakpè-Daho, Toligbé et Séyigbé de la commune de Ouidah et présents à cette manifestation, sont repartis avec des kits scolaires et divers cadeaux pour mieux aborder l’année scolaire 2021-2022. C’était le samedi 25 septembre dernier.

A défaut d’une compétition de football mettant aux prises les équipes masculines de plusieurs villages de la ville de Ouidah, comme lors des précédentes éditions, Modeste Boko a su faire parler sa bonté à travers cette grande manifestation recréatrice regroupant plus de deux cents enfants de Agbessikpè, Houakpè-Daho, Toligbé et Séyigbé. Au menu de cette journée récréative qui a eu pour cadre l’aire de jeu du village Agbessikpè, du football pour les jeunes garçons, des jeux de claquette et de ciseaux pour les filles, très enthousiastes de faire partir des bénéficiaires de cette année. Une première qui marque le souci de l’initiateur, Modeste Boko, d’encourager la scolarisation des filles et participer à leur épanouissement. Au bout de plusieurs heures de divertissement très emballées par ces enfants des classes de CI au CM2, perdants et gagnants sont tous repartis avec des kits scolaires composés de sac à dos, stylos, cahiers, boites de crayons de couleur, et autres. Ceci, en présence des amis du donateur et des autorités locales qui n’ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude au donateur. « Modeste n’est pas à son premier geste. C’est quelqu’un de très humble qui ne cesse d’œuvrer pour l’épanouissement des enfants de nos villages. Il a su apporter de la joie dans les cœurs de ces jeunes enfants et nous souhaitons que cette année se pérennise », a confié Alokpé Avocètien, chef quartier d’Agbessikpè. Les bénéficiaires ont, quant à eux, promis au Directeur du Cica, leur assiduité et leur dynamisme au travail afin de faire sa fierté à travers de bons résultats.

Rastel DAN