Lutte contre la Covid 19: Moele Bénin fait don de bouteille d’oxygène au CHD Mono et à l’hôpital de Zone de Lokossa

Des bouteilles d’oxygène offertes par Moele Bénin

En présence du préfet du département du Mono, Bienvenu Milohin, et du directeur départemental de la santé, le délégué de la 18e Circonscription électorale de Moele-Bénin, Sossou Amavi Mensan en collaboration avec la Coordination départementale de Moele-Bénin a fait don de bouteilles d’oxygène au CHD du Mono et à l’hôpital de zone de Lokossa. La cérémonie ayant consacré cette remise de don a eu lieu hier mercredi 29 septembre 2021 au CHD du Mono dans la commune de Lokossa. Représentant le président du parti Moele-Bénin, la 2e vice-présidente Marie Noëlle Paraiso a expliqué le bien-fondé de ce geste.

« Un parti politique, c’est aussi pour le bien-être des populations », dira le Coordinateur départemental de Moele-Bénin, Justin Assion Akouete dans son mot de bienvenu à l’assistance. Il a remercié le camarade donateur qui a bien voulu mettre à la disposition de deux grands hôpitaux du département ces bouteilles d’oxygène qui selon lui, vont permettre de prendre en charge plus facilement les cas graves de malade du Covid dans ces centres. Représentant le président Jacques Ayadji à cette cérémonie, la 2e Vice-présidente de Moele-Bénin, Marie-Noëlle Paraiso a qualifié le geste fort et louable du délégué départemental Moele Bénin. «Au nom du président Jacques Ayadji et au nom du bureau politique, je voudrais rendre un hommage mérité à Mr Sossou Amavi Mensan pour ce geste qui va soulager les troubles respiratoires des malades du Covid. Au-delà de ce geste fort, il est encore important de poursuivre la sensibilisation pour le port de masque et le respect des gestes barrières afin de lutter contre ce mal invisible », a-t-elle ajouté avant de lancer un appel à la vaccination.

Quant au généreux donateur, Sossou Amavi Mensan, il a rappelé que l’habitude est une seconde nature et qu’il est important pour chaque individu, homme politique ou non, parti politique ou non d’aller au secours de ses semblables tant qu’il a les moyens. « Nous sommes ici aujourd’hui pour un geste particulier qui a trait à la vie. Que vaut la vie si on ne peut l’entretenir avec une petite quantité d’oxygène. Alors, notre présence a pour but d’exhorter ceux qui peuvent contribuer au bien-être de la population à le faire, mais aussi pour montrer notre adhésion à la vision du chef de l’Etat qui se bat pour une politique sanitaire à la hauteur des attentes des populations », a ajouté Sossou Amavi Mensan. À sa suite le Directeur départemental de la santé du Mono, Docteur Étienne Hounkonnou a rappelé que « celui qui te donne l’oxygène te donne la vie ». Raison pour laquelle il a remercié le parti Moele Bénin et le généreux donateur pour ce geste qui va sauver plusieurs vies, car a-t-il ajouté que « même l’argent en main, on ne trouve pas l’oxygène, parfois ». Membre du bureau politique de Moele Bénin, le préfet du département du Mono, Dedegnon Bienvenu Milohin se dit fier de sa famille politique qui sait faire les choses quand il le faut. « Ce geste que vous posez ce matin illustre un symbole que nos ainés ont inculqué à notre vécu. C’est le symbole de fraternité », a-t-il précisé avant d’inviter les autres partis politiques et acteurs politiques à emboiter les pas à Moele Bénin.

Yannick SOMALON