Zone économique spéciale de Glo-Djigbé: Les personnes affectées par les travaux bientôt dédommagées

Le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 KV de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, dans le cadre du projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique, sera effectif très prochainement. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 8 septembre dernier. En effet, la construction de ces infrastructures indispensables aux populations nécessite des disponibilités foncières pour lesquelles une expropriation pour cause d’utilité publique doit être prononcée. Pour ce faire, l’étude environnementale et sociale commanditée a évalué à 50 hectares, la superficie nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Et d’ores et déjà, le Conseil a instruit le Ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances à l’effet de mettre à la disposition du Fonds de Dédommagement foncier, les ressources subséquentes afin que le dédommagement des personnes affectées par ce projet d’envergure puisse démarrer dans les tout prochains jours.

Laurent D. Kossouho