Championnats nationaux d’Athlétisme: La FBA tient le pari de l’édition 2021

Quelques athlètes dames en pleine épreuve de course de fond

L’édition 2021 des championnats nationaux cadet, junior et senior d’athlétisme s’est tenue les 16 et 17 juillet, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Organisés par la fédération Béninoise d’Athlétisme (FBA) dirigée par Vierin Dégon, ces championnats ont été l’occasion pour l’ensemble des athlètes béninois engagés cette saison de se mesurer l’un à autre, surtout dans les épreuves vedettes. Au niveau du 100m dames, Béatrice Midomidé, pensionnaire de centre de Lomé s’est classée championne. Mais face aux internationales Togolaise et Nigériane, elle a occupé le 3 rang. Puisque, c’est la Togolaise, Judith Kouandjinou qui a gagné la course. Du côté des hommes, Didier Kiki a assuré son rang en dominant ses concurrents. Pour ce qui est du saut en hauteur, Roméo N’Tia pensionnaire du club AC Paris Joinville en France en vacances au pays a testé ses sens. A souligner que pour ces championnats, des jeunes garçons et jeunes filles se sont adonnés à des épreuves combinées telles l’heptathlon et le décathlon, une première qui est le fruit des réformes de cette fédération. Aussi, on a noté les présences des champions Nigérians et Togolais, invités par la fédération pour fouetter l’orgueil des champions Béninois. «Nous avons décidé de faire venir ces athlètes d’autres pays pour créer l’envie de mieux faire chez les nôtres», a déclaré le président Vierin Dégon qui a souligné que «pour ce qui est des épreuves telles que la vitesse 100m et 200 m; les demi-fond et le fond, les performances des cadets et juniors béninois sont encourageants.

Anselme HOUENOUKPO