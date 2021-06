‘’Concours Villes Durables’’: Banikoara, Bohicon et Malanville remportent les premiers prix

Vue partielle des autorités lors de la cérémonie

Les gagnants du «Concours Villes Durables» sont désormais connus. Des 39 communes qui se sont engagées dans ce challenge qui s’est déroulé du 2 novembre 2020 au 28 février 2021, seules 3 sont sorties gagnantes de ce concours. Il s’agit des communes de Banikoara, Bohicon et de Malanville. La cérémonie de remise de prix aux lauréats s’est tenue le jeudi 24 juin 2021 à l’Hôtel de ville de Bohicon. Elle a été présidée par la Directrice de cabinet du Ministère du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Acacha Akoha. Au cours de cette cérémonie, Jeanne Acacha Akoha a félicité les lauréats pour les efforts fournis et salué les différents acteurs qui ont porté valeureusement cette initiative. Car, selon elle, cette initiative est à encourager dans la mesure où elle rend non seulement honneur, à la mise en pratique des Objectifs de Développement Durable portant connotation des ODD 11 et 13, mais également aux actions du gouvernement. Elle a, pour finir, énoncé les prix accordés aux vainqueurs. Il s’agit d’une enveloppe de 40 millions à la commune de Banikoara pour son projet d’appui à la gestion des déchets et salubrité publique, 25 millions à la commune de Bohicon pour son projet «Commando 100% Bohicon propre» et une enveloppe de 15 millions à la commune de Malanville pour son projet de reboisement communal de quatre hectares de terre. Le Maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement Talon du choix porté sur sa commune pour arbitrer l’épilogue de ce concours. Sa joie est également vive pour la deuxième place remportée par sa commune à l’issue de ce concours. Le représentant des bénéficiaires, par la voix du Maire de Banikoara, Tamou Bio Sarako, promet que les communes feront bon usage de ces financements et garderont le cap pour un meilleur rendement. Il est important de mentionner que le «Concours Villes Durables» vise à renforcer les capacités des communes dans la gouvernance environnementale et climatique, au travers de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en République du Bénin donnant des prérogatives aux collectivités décentralisées en matière de gestion de l’environnement.

Edwige Totin