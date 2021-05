Certification de l’Aéroport international de Cotonou: Le Bénin se positionne sur la liste des aéroports certifiés de la sous-région

Le certificat d’aérodrome délivré au Bénin

Dans sa vision de faire de l’aviation civile un vecteur de développement, le Gouvernement du Bénin a initié plusieurs réformes au niveau de l’Aéroport international Bernadin Cardinal Gantin qui portent déjà leurs fruits. En effet, le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey a reçu, ce jeudi 20 mai 2021, la certification de cet aéroport, délivrée par l’Agence nationale de l’Aviation civile conformément aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur. C’était au cours d’une cérémonie qui a connu la présence des représentants de l’Organisation de l’aviation civile Internationale, le Commissaire Nika Meheza Manzi, de l’ancien commissaire en charge des transports de l’Uemoa Paul Koffi Koffi, des directeurs généraux de l’Agence nationale de l’Aviation civile du Bénin et de la Société des aéroports du Bénin, du personnel des entreprises opérants sur la plateforme aéroportuaire du Bénin. L’obtention du certificat d’aérodrome conforte ainsi l’ambition du gouvernement et place désormais le Bénin sur la liste des aéroports certifiés de la sous-région. La délivrance de ce document vient après les réformes et mesures mises en œuvre par le gouvernement qui avaient déjà permis de sortir en mai 2017, l’aéroport de Cotonou de la liste noir de l’Union européenne. A travers cette certification, le Gouvernement du Président Patrice Talon rassure les compagnies aériennes de la qualité de la sécurité, de la sureté et des procédures à l’aéroport internationale de Cotonou. En effet, la certification des aérodromes est une exigence de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale qui atteste de la mise en conformité du système de sécurité, de sûreté et de fonctionnement de l’aéroport aux normes internationales. Elle a pour objectif de promouvoir la sécurité et permet de consolider la conformité des aéroports aux impératifs de sécurité. Cheville ouvrière de cette prouesse, la Société des aéroports du Bénin a pris l’engagement d’œuvrer pour le maintien de ladite certification.

Laurent D. KOSSOUHO