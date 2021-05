Assainissement des villes et appui à la lutte contre Covid-19: Le Bénin décroche 91,7 milliards auprès de la BEI

Les représentants des deux parties lors de la signature des financements

72,1 milliards de FCFA pour le Projet d’Assainissement pluvial des villes du Bénin et 19,6 milliards de FCFA en soutien à la stratégie de riposte sanitaire à la crise de la Covid-19, soit au total 91,7 milliards. C’est le montant alloué au Bénin par la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Les conventions de ces financements ont été signées entre les deux parties, ce jeudi 20 mai 2021 à Sèmè One par visioconférence, par Maria Shaw-Barragan, Directrice des opérations internationales de la BEI et Romuald Wadagni, Ministre de l’Économie et des Finances. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin Sylvia Hartleif et d’autres membres du gouvernement. Le Ministre du Cadre de vie et du Développement Durable José Tonato a fait savoir à l’occasion que l’appui pour le Projet d’Assainissement pluvial des villes du Bénin contribuera à la viabilisation des régions économiques et zones de forte concentration humaine, à travers l’amélioration du système d’assainissement pluvial de huit villes secondaires que sont Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou. Dans son intervention, le Ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a souligné que la contribution à la riposte contre la Covid-19 est un soutien à la réponse d’urgence face à la crise sanitaire puis permettra des interventions de préparation aux pandémies à moyen terme. « Ces confirmations de signatures marquent un partenariat historique entre le Bénin et la BEI » a indiqué la Directrice des opérations internationales de la banque qui a promis l’appui de son Institution aux efforts de développement du Bénin. Au nom du gouvernement, le Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni a pris l’engagement d’utiliser ces ressources à bon escient.

Laurent D. KOSSOUHO