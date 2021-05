Après sa nomination en tant que Médiateur de la République: Pascal ESSOU a prêté serment hier

Le nouveau Médiateur de la République Pascal ESSOU lors de sa prestation de serment

Il est nommé nouveau Médiateur de la République du Bénin lors du conseil des ministres du mercredi 12 mai 2021. Il a officiellement prêté serment devant le Président de la République, Patrice Talon et les Présidents des institutions de la République ce mercredi 19 Mai 2021 à l’annexe de la Présidence de la République à Cotonou. Lui, c’est monsieur Pascal Essou. C’est lui qui succédera le magistrat Joseph Houessou Gnonlonfoun à la tête de cette institution que d’aucuns croient à tord budgétivore. Des sources proches de la Cellule de communication du Médiateur de la République, la passation de services entre Joseph Gnonlonfoun et son successeur Pascal Essou aura lieu ce jour jeudi 20 Mai 2021 au siège de l’institution en face de l’Assemblée nationale à Porto-Novo.

Soulignons que le Médiateur de la République est un intercesseur gracieux entre l’administration et les administrés. Il est consacré par la loi N° 2009-22-A- du 03 janvier 2014 portant institution du Médiateur de la République.

Fidèle KENOU