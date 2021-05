Participation des partis politiques à l’élection présidentielle de 2021: Jacques Migan invite les autres partis à aller l’école du Bloc Républicain

( Le bloc républicain gagne du terrain pour sa vision d’intérêt supérieur de la nation )

Intervenant sur l’émission « Ma part de vérité » de la chaîne de télévision Golfe Africa ce dimanche 09 mai 2021, le bâtonnier Jacques Migan membre fondateur du Bloc républicain a exprimé toute sa satisfaction des actions et prouesses réalisées par son parti dans la victoire triomphale du duo Talon-Talata. Montrant l’intérêt pour les autres formations politiques d’aller à cette école, l’invité de l’émission a appelé, dans la foulée de ces explications, les béninois à taire les divergences pour réclamer le développement. Alban Tchalla (stag) La victoire du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata à travers les résultats des urnes est perçue avec satisfaction. C’est la victoire du bloc républicain a fait savoir Maître Jacques Migan lors de son entretien sur l’émission « Ma part de vérité » avant d’appeler toutes les formations politiques à emprunter les mêmes démarches que le grand parti Bloc Républicain afin de pérenniser les acquis du nouveau départ et l’enracinement de la démocratie dont fait preuve le pays depuis des décennies. « Le Bloc républicain a joué un rôle important avec une campagne de proximité. Nous sommes allés vendre les réalisations du président de 2016-2021 dans toutes les contrées du Bénin. Car le Bloc républicain est un parti d’envergure nationale. » fait-il savoir. C’est un travail pédagogique accompli méthodiquement par les membres de responsables et leaders de ce parti. Un travail de proximité pour pouvoir obtenir les doléances de nos populations. Dialoguer, expliquer et montrer les raisons pour lesquelles on doit continuer avec ce duo. « Le Bloc républicain a joué sa participation et prêt pour 2023 » soutient-il. Ce que nous sommes en train de voir c’est nouveau. On a eu des adhésions en cascade parce que les gens ont cru aux idéaux du bloc républicain. Notre vision étant le développement, tout ceux qui ont adhéré à ce parti, travaillent pour contribuer au développement de la nation. Ce n’est pas comme cela se passait avant quand j’entrerai dans un parti, je bénéficierai d’une promotion. « Les gens viennent au bloc républicain, c’est pour contribuer au développement du pays. » avoue Maître Jacques Migan qui a remercié les militants du bloc républicain car ils ont pris une part active dans la réélection du président Patrice Talon. Que le social soit prédominant pour le second mandat. « Actuellement, tout ce qui se vit sera repris et recopié bientôt par les autres pays ». « Au Bénin, nous avons toutes les représentations. Nous avons des maires de l’opposition et de la mouvance. À la présidentielle dernière, il y a les candidats de l’opposition, il y a eu la mouvance, c’est là la démocratie. » précise-t-il. S’appuyant sur ses connaissances des activités politiques depuis l’ère du renouveau démocratique, il a apprécié et montré que le président Patrice Talon est l’homme qu’il faut pour la démocratie de notre pays. Il faut cette démocratie intelligente aux béninois. Hier a-t-il confié, on votait parce qu’on a pris de l’argent. Et l’on vote contre une personne mais ce qui n’est pas le cas pour la réélection du président Patrice Talon. « Ils ont voté parce que le président a mené des actions surtout vers les préoccupations de la jeunesse. Le président Talon a compris les enjeux.» note le bâtonnier Migan avant de poursuivre qu’ils ont vu qu’il y a un homme qui agit. C’est parce qu’ils ont vu les réformes, les réalisations, les réformes. Il y a s’est-il rappelé ceux qui nous ont confié lors de la campagne qu’ils votent pour l’action et non pour Patrice Talon. « Actuellement, tout ce qui se vit sera repris et recopié bientôt par les autres pays » a conclu Me Jacques Migan membre fondateur du bloc républicain.

