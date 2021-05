Handball: Les activités reprennent dès ce week-end

Le présidium lors de la conférence de presse.

La Fédération Béninoise de Handball (FBH) a organisé une Conférence de presse, ce Vendredi 14 Mai 2021, à l’auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif du Bénin, sis au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Ce rendez-vous a été l’occasion pour Antoine Bonou, président du comité exécutif et ses collaborateurs d’annoncer les reprises des activités de la discipline. «La saison du handball s’ouvre avec des réformes qui augurent d’un meilleur lendemain», a commencé le président Antoine Bonou avant d’ajouter «depuis notre assemblée générale à Ouidah où nous avons reçu l’accord des congressises, nous avons mis les petits plats dans les grands pour aboutir ce que nous sommes venus vous présenter se matin». Puisque, va-t-il expliquer, «le Bénin sportif est dans une dynamique de professionnalisation et le handball ne saurait rester en marge».

Au nombre de ces activités, on a les championnats qui auront lieu dans toutes les catégories. Il s’agit outre les championnats seniors professionnels hommes et dames en respect aux nouvelles réformes, des championnats des benjamins, cadets et juniors sans oublier les championnats amateurs. Ces championnats se dérouleront dans un premier temps en phases zonales qui permettront aux équipes de se mettre en jambes. «Ces phases zonales n’auront aucune incidence sur les clubs participants», a rassuré le président. Pour ce qui est du Championnat professionnel, il se déroulera en linéaire suivant la formule des phases nationales 1 et 2. A souligner que les activités s’ouvrent dès le samedi 15 mai 2021 avec des clubs professionnels (7 clubs masculins et 4 clubs féminins). Le championnat professionnel démarre le 19 juin et sera joué en formule groupée pour rester coller à la réalité de la confédération.

Et vu que le nombre de clubs devant y prendre part sont 8 et qu’actuellement, ils ne sont que 7 inscrits, aucun club ne descend pour le moment. «Si à l’issue du championnat amateur, le club champion répond aux critères, il sera monté pour combler le vide», a renchéri le premier vice président, Serge Acakpo.

A souligner que pour l’heure, tous les voyants sont verts pour que les activités puissent prendre leur envol et se tenir rigoureusement et que tous les championnats prennent fin en août afin de laisser la place aux coupes.

En marge de cette conférence de presse, le président Bonou a procédé à la remise de subvention et matériels aux Ligues afin qu’elles puissent tenir convenablement leurs activités.