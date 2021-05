Célébrations de l’Ascension et du Ramadan: L’appel de Claudine Prudencio aux musulmans et aux chrétiens

La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), Claudine Prudencio a lancé un appel à la paix aux musulmans et chrétiens le jeudi 13 mai 2021, jour de la double célébration du Ramadan et de l’Ascension 2021. Pour la seule femme présidente de parti politique au Bénin après les réformes politiques, cette célébration est « une preuve de l’Unicité de notre Dieu Tout-Puissant ». En effet, à travers une publication sur sa page Facebook, la présidente du parti UDBN a exhorté ce jeudi 13 mai 2021 « les femmes et les hommes de cette planète, particulièrement du Bénin, à cultiver l’amour et la tolérance, quelles que soient nos différences et même nos différends ». L’ex-parlementaire lance cet appel dans le cadre de la double célébration du Ramadan et de l’Ascension. Pour elle, le développement du Bénin «dépend énormément» de la solidarité entre ses filles et fils.

La célébration du Ramadan et de l’Ascension intervient quelques semaines après la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Une élection à l’issue de laquelle l’actuel chef de l’Etat, Patrice Talon a été réélu avec 86% des voix pour un second mandat de 5 ans.

« Paix et Amour de Dieu sur le Bénin, ses dirigeants, toutes ses filles et tous ses fils ! Une fois encore, bonne fête à toutes et à tous », a conclu Claudine Prudencio qui souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans et aussi à tous les frères et sœurs chrétiens.

Yannick SOMALON