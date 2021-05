JO Tokyo 2020: Minavoa fait le point des préparatifs des athlètes béninois

(Le cas Georges Agonkouin n’est rien de sérieux)

Le président du comité national Olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa a animé une conférence de presse, le mardi 11 mai 2021, au siège de l’instance sis dans la Haie Vive. Au cours de ce rendez-vous, le patron de l’instance qui gère le mouvement sportif et surtout la délégation béninoise pour sa partition à cet évènement planétaire, a donné tous les détails sur les athlètes déjà qualifiés ou non pour représenter. Il n’a pas manqué de revenir sur l’affaire du supposé «subvention détournée qui agite la toile». En effet, le président Minavoa pour ce qui concerne le nombre d’athlètes qui représenteront le Bénin cette compétition, a signalé que pour l’heure, il n’y a qu’une seule certitude. «Nous n’avons que Privel Hinkanti, de la fédération béninoise qui soit directement qualifié en ce moment», a-t-il fait savoir avant d’enchainer «nous attendons 3 autres qui sont susceptibles de réaliser les minimas requis dans leur discipline pour se qualifier». Selon lui, un seul athlète a pu valider son ticket alors qu’il y a des chances pour le Bénin d’avoir plus d’un qualifié. C’est par exemple le cas d’Océane Ganiero (Karaté), Celtus Dossou-Yovo (Judo) et Baki Tchani (Lutte). Dans son développement, le président a également fait savoir qu’outre ces athlètes qui pourraient être de la délégation, il y a d’autres qui y seront aussi. «Et ceci, du fait de l’universalité des jeux. Car, ce principe instauré par la Cio permet aux 206 comités nationaux d’être présents aux jeux et d’y prendre part avec au moins un athlète», a expliqué Julien Minavoa. A l’en croire, le Bénin dispose de places supplémentaires. Ainsi, en l’athlétisme le pays sera représenté obligatoirement par deux athlètes si aucun athlète béninois n’obtient directement sa qualification dans cette discipline. «Si les données ne changent pas, on aura une fille et un garçon qui seront de la délégation des athlètes. Le garçon visiblement sera Roméo N’Tia du saut en longueur compte tenu de ses dernières performances. Chez les filles, le Bénin a deux possibilités. Il s’agit d’Odile Ahouanwanou l’heptathlonienne et Noelie Yarigo qui court les 800m», a informé Julien Minavoa. «Pour le cas, c’est la fédération internationale d’athlétisme qui décidera de qui participera, si aucune des deux ne réalise le minima requis pour aller à Tokyo», a-t-il ajouté.Il a ensuite cité Nafissath Radji (natation) actuellement en stage à Dakar qui pourrait obtenir sa qualification, mais au cas contraire qui sera dans la délégation.

Quid du cas Georges Agonkouin ?

Outre ces points, le président Minavoa, serein et sans langue de bois, a donné des détails sur l’affaire de la supposée subvention de Georges Agonkouin qui aurait été détournée. Et d’après les explications du président, il n’en est rien de cela. «Nous tenons à ce que l’athlète fasse profiter son talent au pays. C’est d’ailleurs ce pourquoi nous faisons tout pour qu’il nous fasse parvenir des justificatifs pour bénéficier desdites subventions. Mais jusqu’à ce jour, il n’envoie rien et refuse même de discuter avec nous», a précisé le président document à l’appui en se demandant «ce qui se passe dans la tête de l’athlète ?». A l’en croire, c’est l’athlète lui-même qui plombe sa participation et surtout sa possibilité de bénéficier des appuis du comité national olympique et sportif béninois. «En tout cas, nous sommes disposés pour aider tous les athlètes, pourvu qu’ils soient capables de défendre les couleurs du Bénin et de donner les preuves», a conclu le président Julien Minavoa invitant les sportifs à «plus de sérieux dans ce qu’ils font», surtout que de par ses agissements, Georges Agonkouin a jeté de l’opprobre sur l’image du pays et du Cnos Ben à l’international.

Anselme HOUENOUKPO