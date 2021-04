Soulèvements populaires dans certaines villes du Bénin: Jacques Ayadji déplore les actes de violences et appelle à une élection apaisée

« Présidentielle d’avril 2021 et réélection de Patrice Talon avec sa colistière, contestation de la prorogation de 45 jours du mandat présidentiel selon la Constitution révisée de 2019, tension politique dans certaines villes du pays », est le thème débattu sur Café médias plus, par le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji, ce vendredi 9 avril 2021. D’entrée, il a expliqué que la politique est une compétition de confrontation des idées qui a pour unique arbitre, le peuple. A cet effet, il invite le peuple béninois à ne pas se laisser manipuler en perpétrant des actes de violences, mais en suivant les idées de chaque duo de candidat et trancher dans les urnes. Tout en déplorant les actes de violences en cours dans certaines localités du pays, Jacques Ayadji a déclaré que le peuple doit comprendre que l’ordre constitutionnel a changé depuis novembre 2019. Ce qui a conduit à la prorogation du mandat de l’actuel chef de l’Etat de 45 jours. Mais, le parti Moele-Bénin travaille pour qu’on ait un peuple bien éclairé pour savoir faire la part des choses à chaque moment. A le croire, l’élection présidentielle de 2021 est bel et bien inclusive, contrairement à celle de 2011 qui est « une référence » en matière d’élection non-inclusive. « Le nombre d’électeurs à qui on a arraché le droit de vote en 2011 est énorme. C’est un record qui sera difficilement égalé un jour », a révélé Jacques Ayadji. Il a par ailleurs exhorté les acteurs politiques à respecter les règles du jeu que le peuple s’est librement donné. « Tout ce qui a été fait comme réforme au Bénin est passé par les mailles des règles que nous avons éditées dans la Constitution », a-t-il affirmé. Pour Jacques Ayadji, ce sont « ceux qui ne veulent pas suivre les règles du jeu, ceux qui ne veulent pas être lisibles en se conformant à une partie des lois en vigueur », qui sont en réalité la cause des manifestations violentes de cette semaine. Et ces violences n’ont pas épargné Moele-Bénin. En effet, le président Jacques Ayadji a fait savoir que le coordonnateur départemental du Borgou du parti qui est originaire de Tchaourou est en cavale, et le coordonnateur communal de Tchaourou, blessé par les manifestants. Au regard de ces dérives, il soutient que le Gouvernement ne peut pas croiser les bras. Pour finir, il a invité les uns et les autres au calme et à la sérénité afin que le scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021 se déroule dans la paix.

Laurent D. KOSSOUHO