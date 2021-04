Industrie au Bénin: La Zone Industrielle de Glo-Djigbé accueille une société de fabrication de véhicules électriques

La signature du protocole d’accord entre les deux responsables

Le Ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni et sa collègue en charge de l’industrie et du commerce Shadiya Assouman ont présidé la signature d’un protocole d’accord qui consacre l’installation de la première unité de transformation au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. C’était au cours d’une cérémonie solennelle qui a eu lieu le mercredi 07 avril 2021 dans les locaux du ministère des finances en présence des responsables de la société Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP).

Il s’agit en effet de la signature d’un protocole d’accord pour la création de la Société de fabrication de véhicules électriques (VE), fruit d’un partenariat entre le gouvernement béninois et Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP). « Après le cycle de 5 ans consacré à améliorer l’image du pays, à travailler son attractivité, lever les handicaps à l’industrialisation, le Bénin se trouve aujourd’hui dans un autre cycle 2021-2026 où beaucoup d’efforts seront consacrés à l’industrialisation sélective », dira le Ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, qui confirme ensuite que c’est avec beaucoup d’intérêt que le Bénin accueille cette signature pour l’installation de M Auto electric mobility.

Selon ses explications, l’amélioration du cadre juridique, les investissements dans la mise en place des infrastructures routières, numériques, portuaires, énergétiques, socio-communautaires et la formation du capital humain sont des efforts faits pour permettre au Bénin de s’ouvrir de manière efficace au monde en attirant des investisseurs. Ce qui justifie d’ailleurs la joie du gouvernement de concrétiser cette signature de protocole d’accord. « Le gouvernement s’engage à accompagner M Auto electric mobility dans son processus d’installation » a rassuré le ministre Romuald Wadagni. A sa suite, Darren Brown, Directeur de la Société d’investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI) a remercié M Auto electric mobility pour sa vision avant-gardiste, sa mentalité de partenariat et son investissement. Sur la même lancée, après Laurent Gangbes directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIeX), la ministre du Commerce et de l’Industrie Shadiya ASSOUMAN a souligné que cette cérémonie reflète la confiance que les investisseurs font au Bénin. Une confiance que Yasmeen JAWAHARALI COO de M Auto electric mobility n’a pas manqué de confirmer. Il a salué la célérité du gouvernement béninois pour l’installation de la compagnie et promis une franche collaboration afin de participer à l’essor industriel du pays. La signature du protocole d’accord a ensuite eu lieu entre Yasmeen JAWAHARALI COO de M Auto electric mobility et Darren BROWN Directeur de la Société d’investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI) après les différentes allocutions. C’est le point de départ d’une nouvelle aventure pour le Bénin et ses partenaires pour l’industrialisation du pays, gage de création d’emploi et de richesse.

Yannick SOMALON