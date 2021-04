Coronavirus/Les joueurs béninois annoncés positifs testés négatifs en club: La CAF doit suspendre la Sierra Leone pour tricherie

Le match devant opposer la Sierra Léone au Bénin le mardi 30 mars dernier n’avait plus eu lieu. Les sierras-léonais avaient donné des résultats des tests de Coronavirus qui annonçaient 5 joueurs de l’effectif béninois positifs. Mais avec les derniers développements, notamment les résultats des tests qu’ont subi Saturnin Allagbé, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Yoan Roche et Khaled Adénon dans leur club, ce match, reporté, ne devrait plus avoir lieu et le Bénin devrait avoir match gagné sur tapis vert. Synonyme d’une nouvelle qualification pour la CAN, la 5e et le 2e sous l’ère de la rupture. Et pour cause, le règlement de la coupe d’Afrique des Nations en ses articles 45 et 46, prévoit que lorsqu’une association est coupable de fraude et où falsification de documents accomplie par quelque moyen et/ou support que ce soit, elle sera suspendue de participation aux deux éditions suivantes de la CAN. Et c’est ce que mérite la sélection sierra-léonaise dont les responsables ont fait montre de mauvaise foi. Car, Saturnin Allagbé, Steeve Mounié, Jodel Dossou, Yoan Roche et Khaled Adénon, tous déclarés positifs le mardi 30 mars en Sierra Leone sont testés négatifs dans leurs clubs et dont trois ont même disputé des matchs avec leurs clubs (Saturnin titulaire contre Marseille, Steev Mounié titulaire contre Lorient et Jodel Dossou entré à la 62e minute contre Niort). On peut donc, sans attendre une enquête, conclure qu’il s’agit bien d’une fraude. Et la sélection Sierra-léonaise doit être simplement et purement disqualifiée pour servir de leçon à toutes les autres sélections qui s’aventureront sur ce chemin. La CAF est donc appelée à faire face à ses responsabilités afin de décourager à jamais les faits de magouilles dans le football.

Voici ce que prévoit le règlement de la coupe d’Afrique des Nations

Article 45

Si la Caf apprend, quel que soit la source, qu’une fraude et où falsification de documents accomplie par quelque moyen et /ou support que ce soit a été commise par une ou plusieurs équipier (s) nationale (s), une enquête sera ouverte.

Article 46

Au cas où les faits incriminés seraient avérés, l’association nationale coupable sera suspendue de participation aux deux éditions suivantes de la CAN.

Anselme HOUENOUKPO