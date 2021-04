Alain Orounla sur les manifestations contre le pouvoir Talon: «Le gouvernement prendra ses responsabilités»

Le ministre de la communication, Alain Orounla

Lors d’une sortie médiatique sur Gerddes FM ce lundi 5 avril 2021, le Ministre de la communication et de la poste, porte parole du gouvernement Alain Orounla s’est exprimé sur la question des appels à manifestation contre le pouvoir du Président Patrice Talon. Selon ses explications, le message des opposants est assimilable à des appels à l’insurrection donc dans l’illégalité et la criminalité. «Nous avons averti lorsque ces appels à la criminalité ont été lancés», a-t-il fait savoir en soulignant que le gouvernement prendra ses responsabilités. A l’en croire, ces actes n’empêcheront pas le processus électoral car les autorités policières et judiciaires sont invitées à prendre également leurs responsabilités. Ceci, en interpellant ceux qui se mettraient au travers de la loi. Mieux, il pense que la population n’est pas dupe et qu’elle a compris que ceux qui appellent aux manifestations se sont tenus à l’écart pour appeler à l’insurrection. «C’est facile de se mettre au frais d’appeler les pauvres Béninois à aller sacrifier leur vie pour une cause totalement oiseuse», a-t-il souligné.

Edwige Totin