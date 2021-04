Handisport: La fédération du Bénin dresse le bilan de ses activités

Rahman Ouorou Barè, président fédé handisport du Bénin

Président de la Fédération handisport (Fh) du Bénin, Abdel Rahman Ouorou Barè, accompagné de quelques membres du comité exécutif, a animé un point de presse, le jeudi 1er avril 2021. C’était au siège de la fédération situé à Tossevi (Cotonou). Au cours de ce rendez-vous, le patron de la fédération a présenté le bilan des activités menées au cours de l’année 2020 et dévoilé celles de l’année 2021, déjà en cours. Et selon lui, la pandémie liée à la Covid-19 n’a pas été un frein aux activités programmées par son bureau. Ainsi, au plan national, les activités comme la participation de PHV au JIPH à travers goal-ball à Savalou du 2 au 3 mars 2021, la formation des athlètes potentiels au Japon organisée par Cnos-Ben, la rencontre avec l’Habilleur GAMAN pour l’habillement des athlètes, la rencontre avec Madame Kannakin du Pnud pour son accompagnement, la rencontre avec Marc Lagnide, Pdg de Overseas pour la finalisation du contrat d’assistance en marketing et communication, pour ne citer que celles-là, ont été exécutées. Outre cela, il y a eu au plan international, la participation du Bénin à la formation sur les techniques de powerlifting à Abijan du 4 au 8 janvier 2020, la participation du Bénin à la compétition de powerlifting à Abuja (Nigéria) du 2 au 9 février 2020, la participation à 7 webinaires. Le président n’a pas manqué d’informer sur les activités à venir. Et d’après lui, il y aura un Webinaire avec la Fédération Handisport de la France sur l’organisation d’une formation des cadres de la FHB en septembre 2021. Cela sera suivi de la classification et de l’inscription du Bénin pour les Coupes du monde de powerlifting en Géorgie, de para athlétisme en France, de para badminton en Espagne et au camp de para badminton en Ouganda. D’autres activités dont l’accréditation provisoire de 7 personnes pour Tokyo 2020, la finalisation de la participation du Bénin à la coupe du monde de para-badminton en Espagne suivront. Les activités comme la participation du Bénin à trois meetings qualificatifs pour Tokyo sans oublier l’organisation fin avril prochain de l’assemblée générale extraordinaire avec comme objet la révision des statuts de la fédération s’ajouteront aux autres. A souligner que Abdel Rahman Ouorou Barè reconnaissant envers le ministre des sports, Oswald Homeky et le président du Cnos-Ben, Julien Minavoa qui a mis à la disposition de la Fbh la somme de 5 millions de frabcs Cfa pour accompagner les athlètes en voix de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo, ne s’est pas prié pour leur adresser ses sincères remerciements pour toute leur assistance.