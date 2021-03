Ligue Pro du Bénin/Requins-As Cotonou: Un duel au sommet dans la zone C ce jour

Les joueurs de As COTONOU

La 15e journée de la Ligue Pro du Bénin se tient dans la Zone C, ce mercredi et ce jeudi. Dans ce cadre, Requins Leader de la zone avec 28 points accueille As Cotonou 2 de la zone avec 26 points. Ce match, un choc au sommet, se tiendra cet après-midi, sur le terrain du campus d’Abomey-Calavi à partir de 14h. Si les Requins, battus par les portuaires lors de la précédente journée (1-2), envisagent se relever, c’est-à-dire vaincre, afin de consolider leur fauteuil de leader, les jaunes et noir de Cotonou eux, champion de la phase aller, ambitionnent reprendre la tête de la Zone. C’est donc à un «choc des titans» que le public sportif aura droit cet après-midi à l’Uac. Amadou Moudachirou et ses hommes battus in extremis lors de la manche aller, n’auront pas droit à l’erreur. Ils doivent tout donner afin de prendre leur revanche. Ce que les poulains de Thyamiou Youssouf ne vont sans doute cautionner. Surtout qu’ils sont invaincus depuis le début de la phase aller, ils sauront trouver les ressources nécessaires pour non seulement faire tenir leur série d’invincibilité, mais aussi confirmer leur suprématie sur les Requins cette saison. Le jeu s’en va donc être ouvert et la précision des avant centres des deux formations sera le plus sollicitée. Outre ce match, un autre sera joué dans la zone C sur la même pelouse à partir de 16h. Il s’agit du face à face Upi Onm-Jac. Pendant ce temps, dans la Zone A Panthères accueille Takunnin à Djougou, Béké joue Réal Sport à Kandi tandis que Tanékas reçoit Dynamo Parakou à Natitingou.

Anselme HOUENOUKPO