Réélection de Patrice Talon: Jacques Migan et Clément Gbènagnon mobilisent Porto-Novo pour la cause

L’ancien Bâtonnier et membre du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan

Les Béninois se rendront aux urnes le dimanche 11 avril 2021 pour désigner celui qui va présider aux destinées de leur pays pour les six années à venir. Pour que les résultats sortis des urnes soient en faveur du duo Talon-Talata, Me Jacques Migan membre fondateur du parti Bloc Républicain et le Sieur Clément Gbènagnon travaillent déjà sur le terrain.

La bataille pour la présidentielle occupe les béninois dans toutes les contrées du pays. Dans le cadre de ce scrutin, Me Jacques A. Migan, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Bénin et membre fondateur du parti Bloc Républicain est déjà au front. Le week-end du 20 mars 2021 n’a d’ailleurs pas été de tout repos pour ces mordus de la rupture. En dehors de ces sorties aux côtés du Ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou, Me Jacques A. Migan et Clément Gbènagnon multiplient aussi des actions en aparté au niveau de plusieurs quartiers de Porto-Novo pour faire gagner le duo Talon-Talon au soir du 11 avril 2021. Pour y arriver, ils déploient tous les moyens dans leurs fiefs pour conquérir l’électorats. À en croire, l’ancien bâtonnier Migan, point n’est question de changer une équipe qui gagne. Et pour convaincre ses interlocuteurs, Me Migan s’appuie sur les réalisations et performances du gouvernement Talon dans la ville capitale. Rien que ces réalisations qui ont véritablement transformé le visage de la ville de Porto-Novo suffisent pour renouveler au Président Patrice Talon son mandat pour qu’il puisse faire mieux, pense le Bâtonnier Jacques A. Migan pour qui la réélection de Patrice Talon au Palais de la Marina n’est pas négociable. À cette élection, trois duos dont deux duos de l’opposition sont en compétition conformément à la loi N°2019-40 du 7 novembre 2019 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Il s’agit des duos Patrice Talon – Mariam Talata ; Corenthin Kohoué – Iréné Agossa et Alassane Djimba – Paul Hounkpè. Dans les états-majors des différents partis et mouvements politiques qui soutiennent ces duos, c’est déjà l’effervescence. Chacun se bat déjà sur le terrain pour faire gagner son candidat sur la ligne de cette course au Palais de la Marina.

Alban Tchalla (stag )