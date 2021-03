Royauté au Bénin: Dada Agonlinhossou Yètô Kandji fête 28 ans de règne

Sa Majesté Yètô Kandji, Roi central de la région Agonlin

Devant un parterre de rois, têtes couronnées et autres dignitaires venus des quatre coins du Bénin et des cadres de la région, les activités marquant la célébration du 28è anniversaire d’intronisation du Roi Central de la région d’Agonlin se sont déroulées, le dimanche 28 février 2021, au palais de Dada Agonlinhossou Yètô Kandji sis à Houégbo dans la commune de Zagnanado. Une cérémonie riche en chants et danses, mais surtout marquée par trois grandes étapes. Il s’agit de la pose de première pierre pour la réhabilitation du palais royal du Souverain Yètô, fondateur d’Agonlin, ensuite la traditionnelle cérémonie d’offrande aux divinités et anciens rois, puis l’intronisation du Ministre chargé des relations avec les institutions et de la promotion des valeurs culturelles et endogènes, en la personne de Yves Nonvignon Gbaguidi dit « Dah Djômanmounso ». Prenant la parole lors la pose de la pierre, Sa Majesté Dada Yètô Kandji a invité les ministres de la cour royale et tous les filles et fils de la région à participer à cette initiative afin que la rénovation de ce temple qui sera appelé « Palais Singbodji d’Agonlin» soit une réalité dans deux ans, soit à l’occasion de la célébration de son 30è anniversaire d’accession au trône.

Une présence remarquable des rois venus d’horizons divers

A son retour au palais, le Roi Yètô Kandji a été accueilli par plusieurs de ses pairs venus le soutenir. Le Roi central de la Vallée, le Roi de Bonou, la Reine de Toviklin, le Roi de Kika, le Roi d’Agouagon, le Roi Kpôfon sont entre autres sommités de la royauté ayant pris part à cette célébration marquée aussi par des prestations de divers artistes tels que Dèzé, Goden’s, la Go Hley et autres. Dans son allocution de clôture des festivités, le Roi central de la région d’Agonlin, Sa Majesté Agonlinhossou Yètô Kandji a lancé un vibrant appel à l’union et à la solidarité entre les filles et fils des trois communes qui forment la région, à savoir Zagnanado, Ouinhi et Covè. « Nous venons de faire 28 ans sur le trône. C’est le moment de remercier le Tout-Puissant, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, les mânes de nos ancêtres et les prier de continuer à nous garder sur ce trône. Je le demande parce qu’il nous reste encore plein de choses à faire. C’est pourquoi je leur demande une fois encore de me soutenir pour que le royaume d’Agonlin prospère », a déclaré le Roi Yètô Kandji. Il a saisi cette occasion pour prier pour le Président Patrice Talon et son Gouvernement, ainsi que tous les candidats à l’élection présidentielle du 11 avril prochain. « Nous les rois, nous ne pouvons jamais prendre partie. Nous sommes pour tout le monde. C’est notre devoir de prier pour tout le Bénin pour que les élections à venir se passent dans la paix et dans l’unité nationale », a conclu le roi central de la région d’Agonlin. Intronisé le 24 février 1993, Dada Agonlinhossou Yètô Kandji qui vient de boucler 28 ans de règne est également l’Organisateur en chef du Haut conseil des rois du Bénin.

Ils ont dit …

Sa Majesté Gangorosuambou, Roi de Kika

« Nous lui souhaitons un long et bon règne »

« Au nom du Haut conseil des rois d Bénin, nous sommes arrivés assister le Roi Yètô Kandji pour le 28è anniversaire de son intronisation. Nous lui souhaitons un long et bon règne. Que les mânes des ancêtres l‘assistent et qu’il puisse faire le développement de sa localité, et à travers sa localité toute la région d’Agonlin. Nous demandons au Dieu Tout Puissant de lui accorder une longue vie et que tout ce qu’il entreprendra soit des actes positifs et bénéfiques à toutes les populations non seulement d’Agonlin, mais de tout le Bénin. Nous le remercions d’avoir associé le Haut conseil des rois du Bénin à l’organisation de cet anniversaire de trône. Au nom du Haut conseil des rois du Bénin, nous le bénissons ».

Dah Djômanmounso, Nouveau Ministre de la cour royale

« Mon chantier est de promouvoir nos valeurs culturelles et endogènes »

« Je remercie tous les rois. Je remercie personnellement le Président Nicéphore Soglo qui a pu, dans la lutte et le travail des majestés, reconnaître officiellement la date du 10 janvier pour la célébration de la fête du Vodoun. Vous n’êtes pas sans savoir que nos rois sont les garants de nos us et coutumes, des garants de notre tradition. Je voudrais par ailleurs remercier le Président Patrice Talon qui, toujours dans la lutte et dans la promotion des valeurs culturelles et endogènes des rois du Bénin, a essayé de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Mon souhait, mon combat serait d’aider à ce que le décret d’application et tout ce que cela peut comporter soient pris dans les brefs délais, parce que nos chefferies traditionnelles sont en quelque sort la première valeur exportatrice du Bénin. Nous sommes le berceau du Vodoun au Bénin. Mon chantier serait de promouvoir nos valeurs culturelles et endogènes à travers le monde ».

Laurent D. KOSSOUHO