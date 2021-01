Pour ses loyaux services dans le monde éducatif: Talon prime la compétence de l’Inspecteur Pamphile Viayinon

Le DDESTP Pamphile Viayinon recevant sa lettre de remerciement

Prime à la compétence du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines, l’Inspecteur Pamphile Viayinon. Sur la douzaine de ses collègues directeurs Départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, il est le seul directeur à recevoir une lettre de félicitations du Président de la République Patrice Talon. Cette lettre vient pour le distinguer pour son dynamisme et le travail qu’il abat depuis sa nomination à la tête de la direction Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines. C’est le Ministre Mahougnon Kakpo qui, dans le cadre de l’optimisation des performances du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, a procédé en personne, ce mardi 26 janvier 2021, dans la salle des fêtes des Tours administratives de Cotonou, à la remise officielle de lettres de félicitations du Chef de l’Etat, Patrice Talon à l’Inspecteur Pamphile Viayinon, actuel Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle des Collines. Distingué ainsi par son travail acharné, ses résultats et surtout sa rigueur, l’inspecteur Pamphile Viayinon, Professeur des Sciences biologiques, a eu le mérite de recevoir les hommages de la plus haute autorité du pays et de son ministre de tutelle qui ont salué par cet acte, ses qualités. Comme l’inspecteur Pamphile Viayinou, plusieurs autres acteurs du sous-secteur éducation au nombre desquels, le Proviseur du Lycée Technique Professionnel de Ouidah, Gilles Christian Gomez et le Directeur du CEG Ouèssè à Ouidah, Florent Gérard Comlan, ont également reçu les lettres de félicitations du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Ladite cérémonie est cumulée avec la remise de lettres de mission et de précision de directives pour la rentrée scolaire 2020-2021, aux acteurs du sous-secteur de l’éducation.

Edwige TOTIN