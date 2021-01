Championnat Mondial online de la Capoeira: Lawal Gnambode médaillé de bronze, place le Bénin sur le podium

Lawal Gnambode médaillé de bronze

Alors que le championnat mondial de Capoeira online, édition 2020 se poursuit, l’aventure est terminée pour le Bénin. Une fin qui au lieu d’être une frustration, c’est fait sur une note de satisfaction. En effet, l’athlète béninois, Shalom Lawal Gnambode, a permis au pays de terminer la compétition sur le podium final, à la troisième place. Dans sa catégorie junior (solo), l’unique ambassadeur du continent africain à ce challenge, le Béninois Shalom Lawal Gnambode a décroché la 3e place synonyme de la médaille de bronze. Une performance bien saluée par les responsables de la capoeira mondiale vue que la discipline rencontre des difficultés pour percer l’espace béninois et s’imposer. D’ailleurs, le président de l’Association Capoeira Bénin, Mestre Mamoudou Fassassi, tout en disant ses encouragements au représentant béninois, a souligné que son athlète aurait pu mieux faire si les conditions avaient été autres pour lui et pour la capoeira au Bénin. «On peut mieux faire si nous avons le soutien du ministère des sports», a-t-il fait savoir tout en invitant les pratiquants béninois de l’art martial d’origine sud-américaine, à persévérer sans le travail. 3e, le Béninois Shalom Lawal Gnambode laisse donc l’estonien Kristjan Kalnitski et l’azerbaïdjanais Azer Orujov s’affronter pour la phase fatidique du challenge.