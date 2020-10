Déclaration de Me Jacques Migan à propos des présidentielles 2021: « On sait désormais que Talon a choisi d’être candidat ou pas »

L’ancien Bâtonnier, Jacques Migan

Au lendemain des déclarations du président Patrice Talon publiées dans les colonnes de Jeune Afrique, Me Jacques Migan s’est également prononcé. Revenant sur la réponse du président concernant sa candidature ou non à sa propre succession, il a insisté que la sortie du chef de l’État renseigne énormément sur sa décision. Il n’a pas manqué d’apprécier les thèmes utilisés par le président de la République pour qualifier ses relations avec certains acteurs politiques du pays. Lisez l’intégralité de la ses propos recueillis par Urban Fm.

«Le président Patrice, à travers cette interview accordée au journal Jeune Afrique a répondu à ce que chacun voulait savoir directement de la part du chef de l’État quel que soit le sujet. Ça peut être relativement aux prochaines élections présidentielles de 2021, ses relations avec des anciens partenaires, ses relations avec des anciens hommes politiques, ses relations avec certains anciens présidents de la République qui sont encore vivants. Et il a été même au-delà de sa vision. C’est-à-dire, est-ce que oui ou non, il sera candidat aux prochaines élections présidentielles ? Qu’est-ce qu’il pense du parrainage ? Il a répondu de manière claire à ce que chaque Béninois voudrait savoir et à partir de là maintenant, nous sommes tous fixés à travers les réponses du Président Patrice Talon. On sait désormais que le Président Patrice Talon a choisi d’être ou de ne pas être candidat aux élections présidentielles. Puisqu’hier, il disait qu’il allait aviser, il disait qu’il y avait trois conditions. Oui là, la réponse est claire, elle est précise. Le Président Patrice Talon adjugera son peuple dans quelques semaines, dans quelques mois de sa décision. Soyons patients et nous l’aurons. Ensuite, il a bien précisé ce qu’il entend par parrainage. Et ça, c’est clair. Il dit que le parrainage, c’est le choix de l’élu. Il peut être député, maire ou les deux. Donc c’est clair et c’est net. Le Président Patrice Talon n’a pas fait d’exclusion. Au contraire, il a expliqué qu’il y aura plusieurs compétiteurs. Et je m’en réjouis parce que la question est d’actualité. Les béninois voulaient savoir, la mouvance et l’opposition voulaient savoir : est-ce qu’il aura d’exclus ? Est-ce que nous aurons uniquement les candidats de la mouvance ? Le Président Patrice Talon a été très clair en disant que le choix du parrainage revient à l’élu. Et ce qu’il a dit par rapport à ses anciens amis. Je prends le cas du Président Amoussou et de Houngbedji. Je crois qu’il faudrait apprécier l’homme. Il a bien dit que Houngbedji est un ami. Ils étaient amis avant les élections législatives et communales ; et ils demeurent toujours amis. Quant à Ajavon, il l’a considéré comme un partenaire. Ce qui est vrai. Puisque moi-même qui vous parle, j’avais voté au premier tour pour le candidat Ajavon et au second tour pour le candidat Patrice Talon. Et je sais que Ajavon a été candidat parce que Patrice Talon a annoncé sa candidature. Donc ce n’était pas des relations amicales. Au départ, l’un ne voulait pas que l’autre soit candidat. Que monsieur Patrice Talon dise aujourd’hui en ce qui concerne monsieur Ajavon que c’est un partenaire, c’est bien vrai. En ce qui concerne les Présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, il faut reconnaître que tout président doit faire montre de sagesse, doit être une référence comme l’a été, paix à son âme, le Président Kérékou en son temps. Tout le monde allait le voir. Il ne parcourait pas le Bénin comme s’il avait encore quelque chose à réclamer après avoir fini ses deux mandats. Et en parlant aux Présidents Soglo et Yayi, c’est pour leur demander d’être une référence comme l’avait été en son temps le Président Mathieu Kérékou. Et ce qui peut diviser le Président Patrice Talon et Azannaï, il n’y a pas grand-chose. Je l’ai toujours pensé et je le crois que le Chef de l’État comme un homme de conciliation, un homme ouvert dise à son ami Azannaï, ta place est encore auprès de moi. Tu as contribué à mon élection. Nous ne sommes pas ensemble aujourd’hui mais je continue toujours à croire en ton retour. C’est la meilleure manière de l’homme de l’ouverture. Et ça confirme ce que les Béninois pensent du Président Patrice Talon. Ce qu’il a démontré lorsqu’il a accédé à la magistrature suprême. Il vous souviendra qu’il a mis un terme au litige qui existait entre les hommes de Dieu, les protestants qui se battaient depuis des années. Ça justifie qu’il est un homme d’ouverture, un homme de paix. Oui ! Je peux vous l’affirmer en tant qu’observateur et citoyen béninois. Personnellement, à travers ce que j’ai entendu du Président Patrice Talon, il sera candidat pour les prochaines élections de 2021. Vous aviez certainement lu comme moi, comme tout le monde, la déclaration, du moins, un écrit du Président Boni Yayi. Je me suis interrogé quand j’ai lu l’écrit : est-ce que c’est réellement le Président Boni Yayi qui l’a écrit ? Ou c’est quelqu’un qui l’aurait écrit pour le lui coller ? Parce que, à travers ce que le Président Patrice Talon a dit, cela ne mérite pas qu’on rentre dans cette voie du Président Boni Yayi. Le Président Patrice Talon est un homme d’ouverture. Il tend la main, il lui dit, soyez comme un ancien chef d’État. Vous ne remplissez plus les conditions pour être compétiteur. Mais, vous êtes un compétiteur pour accompagner le développement du Bénin.

Ce qui est sûr, le Président Patrice Talon est un homme de paix et ses bras sont toujours ouverts pour accueillir tout Béninois y compris les anciens chefs de l’État. Mais, il revient à l’autre, parce que pour faire la paix, il faut être deux. La volonté, elle existe du côté du Président Patrice Talon.»

