Le ministre Hêhomey sur le deuxième pont de Womey: Le démarrage des travaux effectif, les populations bientôt soulagées

Le ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey sur la base de l’entreprise SOGEA SATOM

Après sa visite sur le chantier du boulevard de la marina, le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey est allé constater ce vendredi 25 septembre 2020, l’effectivité du démarrage des travaux de construction d’un deuxième pont au quartier Womey dans la commune d’Abomey-Calavi. Il s’agit d’un pont en béton d’une longueur de 350 mètres linéaires et reposant sur des pieux d’environ 60 mètres de profondeur. C’est l’entreprise Satom qui a la charge de la réalisation des travaux pour un délai contractuel de 20 mois.

« Nous sommes dans le bas-fond de Womey où le gouvernement a engagé la construction d’un deuxième ouvrage de franchissement. Qu’il vous souvienne, le 23 mars 2017, on était allé lancer le premier ouvrage de franchissement du bas-fond de Womey. Cet ouvrage qui a une portée totale de 326 mètres a été réalisé dans les règles de l’art, dans les délais et réceptionné le 29 avril 2019. Après ça nous avons constaté que les questions de mobilité autour de Cotonou et dans Cotonou continuent de se poser avec acuité. C’est ainsi que le gouvernement a entrepris la construction de ce deuxième ouvrage. Ce deuxième ouvrage qui a la même structure que le précédent mais avec une portée un peu plus. » C’est en ces termes que le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey a fait la genèse des projets des deux ponts de Womey dont le premier est déjà mis en service depuis plus d’un an. Selon ses explications, ce deuxième pont a 350 mètres linéaires avec la structure en béton. Il s’est réjoui sur sur la base de l’entreprise de constater que les viroles qui servent de coffrage des pieux et en même temps participent à leur résistance sont déjà approvisionnés dans une large mesure.

« Aujourd’hui nous sommes heureux de constater et d’annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second ouvrage de franchissement de bas-fond de Womey ont démarré par l’entreprise Satom. L’entreprise Sogea -Satom qui a déjà réalisé le premier pont », ajouta le ministre qui poursuit : « Nous allons espérer que les travaux s’achèvent dans les délais. Contractuellement nous avons un délai de 20 mois. Mais je suis persuadé que l’entreprise comme par le passé va nous faire le plaisir de les réaliser avant la fin de ce terme ».

Le ministre Hervé Hêhomey a profité de l’occasion pour lancer un appel aux populations riveraines qui pourraient être frappées de reculement à cause de l’emprise du projet. Il les rassure de l’ouverture prochaine des négociations pour parvenir à un dédommagement dans les règles de l’art. C’est dire que les travaux de construction du second pont de franchissement de Womey ont effectivement démarré pour bientôt soulager les populations de Cotonou et environs dans leur mobilité. Pour dire qu’après la mise en service du premier pont de Womey en avril 2019, le gouvernement a entamé la construction d’un second pont sur le bas-fond de Womey pour régler les problèmes de mobilité autour et dans la ville de Cotonou. Toutes choses qui donnent la preuve de la logique du gouvernement, de relever les défis pour offrir un mieux-être à ses populations au regard des tentatives de construction de pont sur le bas-fond de Womey qui avaient toutes échouées avant la construction du premier pont à Womey.

Yannick SOMALON