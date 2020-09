Détournement de 4 Milliards de FCFA: Carlos Adohouannon risque la prison à perpétuité

Le Régisseur DGID, Carlos Adohouannon

Carlos Adohouannon, ex-régisseur des impôts, extradé du Sénégal vers le Bénin par Interpol depuis le jeudi 17 septembre dernier puis déposé directement à la prison civile d’Akpro-Missérété a été présenté le vendredi autour de 17h, au Parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il a été placé sous mandat de dépôt après avoir été écouté sur les faits présumés de détournement de quatre milliards F Cfa mis à sa charge à la Dgid.

Disparu depuis le 20 septembre 2019 suite à un détournement de 4 milliards Fcfa, Carlos Adohouannon est placé sous mandat sous de dépôt. En attendant son procès, l’ex- régisseur des impôts séjourne à la prison civile d’Akpo Missérété. En effet, après son extradition, il a été confié à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui a envoyé le dossier en instruction. A son arrivée, le prévenu a été envoyé devant la Chambre des libertés et de la détention de la Criet qui l’a également écouté. C’est le juge des libertés et de la détention qui a confirmé le mandat de dépôt émis contre lui par la commission d’instruction.

L’ex-régisseur des impôts risque une condamnation à perpétuité, s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés au regard de l’article 45 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin qui stipule : « Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à 100 millions de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende d’au moins 100 millions de francs CFA». Il faut rappeler que l’ex-régisseur de la Dgid a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, lors du contrôle des passeports, par la police sénégalaise. La fin de cavale et l’incarcération de Carlos Adohouannon relancent cette affaire de détournement qui secoue la Direction générale des impôts et des domaines, affaire dans laquelle plusieurs cadres de l’administration fiscale avaient été écoutés.

Anthelme CHODATON (Stag)