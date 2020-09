L’UP aux communales à Glazoué: L’He Edmond Agoua apporte des clarifications

L’He Edmond Agoua

Démarré depuis le samedi 29 août à Ouèssè Wogoudo dans la dixième circonscription électorale, l’exercice de l’évaluation de la participation de l’Union Progressiste aux dernières élections communales a connu son épilogue le dimanche 30 août 2020 dans la commune de Glazoué. L’He Edmond Agoua a apporté des clarifications sur les rumeurs qui circulent dans les médias sociaux au lendemain des dernières consultations électorales consacrant le renouvellement des conseils communaux, et qui le tiennent pour responsable de l’échec de l’Up à Glazoué.

Dans une séance de travail à laquelle ont répondu présents tous les conseillers communaux élus UP et leurs suppléants, en plus des personnes ressources tous chapeautés par le bureau politique national représenté dans le département des collines par le Ministre et Conseiller politique du chef de l’État Lazare Sèhouéto, ce fut une belle occasion pour l’honorable Edmond Agoua de donner des clarifications sur des faits dont beaucoup sont encore pris en otage afin que les esprits qui s’échauffent se calment. Cette rencontre de Glazoué qui clôture la série d’une tournée d’évaluation dans la dixième circonscription électorale et dont le décor a été planté par le conseiller David Kwassi, Président du comité d’organisation de l’événement, est une véritable réussite pour sa richesse en terme d’informations pointues et d’explications utiles pour les uns et les autres sur ce qui s’était réellement passé le long du processus électoral dans la commune de Glazoué. Dans une sérénité irréprochable qui force l’admiration, l’He Edmond Agoua, a apporté toutes les clarifications utiles et indémontables sur ce qui s’est réellement passé pour ainsi éclairer la lanterne à ceux qui l’ont injustement accusé d’être la cause de l’échec de l’Up à Glazoué à la dernière élection communale. Après un peu plus d’une demi-heure d’éclaircissement et de déballage importants, les esprits qui s’étaient chauffés à l’entame de la séance ont visiblement refroidi au regard de l’ambiance de convivialité et de fraternité qui a prévalu en fin de séance.

Edwige TOTIN