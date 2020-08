Électrification en milieu rural: Deux villages de Bohicon et Agbangnizoun sortent du noir

Le Directeur général de l’Aberme, Francis Tchèkpo

Les populations de Todo et de Ahouakanmè, respectivement dans les communes de Bohicon et d’Agbangnizoun peuvent desormais.pousser un grand ouf de soulagement. Elles ont bénéficié du courant électrique. Des ouvrages d’électrification rurale par raccordement au réseau de la Sbee ont été réalisés par le gouvernement. Ils ont été mis en service dans la soirée du mercredi 26 août 2020 par le Directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Energie, Franck Tigri et le Directeur général de l’Aberme, Francis Tchèkpo. A Ahouakanmè par exemple, c’est un réseau haute tension de 1 km et un réseau basse tension de 2,5 km permettant de desservir les ménages qui ont été mis en service. Un transformateur de 100 Kva a été installé avec 10 lampadaires pour l’éclairage public. Au total, 200 ménages, soit 1200 habitants bénéficient de ce projet. L’ouvrage a coûté environ 60 millions de francs Cfa. Pour permettre aux populations de jouir de cet intrant qu’est le courant électrique, un branchement promotionnel de 50000 francs Cfa a été décidé. Les populations, unanimement, ont félicité le chef de l’Etat pour cet acte de bienveillance et ont promis de prendre soin de l’ouvrage.

Rastel DAN