Accès à l’énergie hors-réseau au Bénin: Le MCC décerne un satisfécit à l’ABERME

Jean-Francis E. Tchekpo, Directeur Général de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME)

Le Président Directeur Général par intérim du Millenium Challenge Corporation (MCC), Mahmoud Bah, a tenu une séance d’échange avec Jean-Francis E. Tchekpo, Directeur Général de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (ABERME). Cette séance intervient à l’occasion de sa visite au Bénin dans le cadre du constat de l’évolution des chantiers du MCA-Bénin II en cours.

Le Président Directeur Général par intérim du Millenium Challenge Corporation (MCC), Mahmoud Bah, en visite au Bénin, a rencontré les différents acteurs appuyant la mise en œuvre de la Facilité d’énergie hors-réseau (OCEF) du MCA-Bénin II. Au cours de sa séance avec le Dg ABERME Jean-Francis E. Tchekpo, Mahmoud Bah a félicité les efforts du personnel notamment le Directeur et l’a encouragé pour l’appui apporté aux promoteurs de l’OCEF à travers la construction des mini-réseaux solaires dans plus de 120 localités du Bénin d’ici juin 2023. Les activités d’électrification hors-réseau du Compact ont déjà permis à 60 000 béninois d’accéder à l’électricité pour la première fois. L’objectif pour l’année à venir est d’atteindre des milliers de personnes supplémentaires. Le premier responsable par intérim du MCC a également eu l’occasion de visiter ARESS, un promoteur privé partenaire de mise en œuvre de l’OCEF du MCA-Bénin II, un fonds à frais partagés destiné à financer des solutions d’énergies renouvelables hors-réseau et d’efficacité énergétique. Mahmoud Bah a eu l’opportunité d’échanger avec une des clientes de ARESS qui, dernièrement, a acquis un système d’énergie solaire domestique co-financé par l’OCEF. Selon cette cliente toute heureuse, grâce à ce nouveau système, son activité génératrice de revenus ne connaît plus d’interruption en raison des coupures d’énergie électrique et, mieux, elle est parvenue non seulement à augmenter son niveau de production, mais aussi, ses enfants arrivent à étudier après le coucher du soleil et ont amélioré leurs performances scolaires. Un témoignage qui a permis au PDG intérimaire d’estimer l’opportunité qu’offre ce projet aux couches sociales du Bénin, et surtout, de reconnaître le professionnalisme dont fait montre le groupe ARESS comme ont eu à le lui marteler, l’équipe du MCA Bénin II. Il n’a pas manqué de féliciter et d’encourager le DG ARESS sur cette lancée pour faire de « l’accès à l’énergie à tous », une réalité au Bénin.

Alban Tchalla (Coll.)