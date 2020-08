Après avoir sauvé 5 personnes de naufrage à Tchaourou: Talon honore l’héroïne Sakinatou et la décore

Sakinatou Harouna en tête-à-tête avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon

L’héroïne de Woria, Sakinatou Harouna, a été reçue en audience par le Président Patrice Talon le mercredi 19 août 2020 pour avoir montré son humanisme en sauvant cinq personnes d’une noyade survenue sur le fleuve Okpara, le 3 août dernier. En récompense de cet exploit, le Chef de l’Etat l’a élevée à titre exceptionnel au rang de Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin.

De par sa solidarité et son humanisme, Sakinatou Harouna a été honorée et devient Chevalier de l’ordre du mérite du Bénin. Déléguée par la grande chancelière du Bénin, la grande officière de l’ordre nationale du Bénin a reçu la ménagère humaniste et l’a consacrée chevalier. « Au nom du président de la république, Grand Maître de l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés nous vous faisons chevalier de l’ordre national du Bénin». C’est sur ces mots qu’elle a été honorée par la Grande officière de l’ordre nationale. Au cours de l’audience qu’elle a eue avec le Chef de l’Etat, ce dernier lui a adressé ses remerciements et félicitations non seulement aux personnes qui ont été sauvées, mais également à l’héroïne de Woria pour cet acte de bravoure exceptionnelle. «Que chacun au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus au nom de la nation entière puisse répondre quand le devoir de sauver, le devoir de rendre service nous appelle. Que chacun puisse spontanément réfléchir pour aller à ce devoir qui élève l’homme et sa conscience. Un sacrifice qui mérite satisfaction», a laissé entendre le Président Patrice Talon. A l’occasion, la Ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé a réitéré ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes de ce drame. L’héroïne était accompagnée pour la circonstance de son mari et de son oncle. A travers ce sauvetage, elle a fait preuve d’une audace et d’un humanisme exceptionnel. Un acte qui démontre de sa part des valeurs d’amour du prochain, de solidarité et des valeurs républicaines fièrement attachées au Bénin et qui sont également des éléments fondamentaux de la société, au dire de la Ministre. « Elle représente un modèle d’exemplarité de fierté pour la gent féminine en tant que symbole de bravoure. Et à ce titre elle mérite respect et encouragement », a-t-elle insisté. Pour rappel, ce naufrage survenu sur le fleuve Okpara, a connu six décès et cinq personnes dont trois femmes et deux enfants ont été sauvées par Sakinatou Harouna.

Lire le message du Chef de l’Etat posté sur sa page facebook

J’ai eu le plaisir et la vive émotion de recevoir au palais de la Marina ce mercredi 19 Août 2020, notre compatriote Sakinatou HAROUNA, une brave héroïne qui a sauvé 5 compatriotes lors du naufrage survenu le 3 août dernier sur le fleuve Okpara à Woria.

J’ai personnellement tenu à lui transmettre, au nom du gouvernement, toutes nos félicitations et l’ai remerciée en mon nom propre pour cet acte de bravoure.

Pour lui témoigner la reconnaissance de la Nation, j’ai décidé de l’élever au rang de chevalier de l’Ordre national du Mérite du Bénin.

Elle représente désormais aux yeux des fils et filles du Bénin, un modèle de bravoure et d’altruisme.

J’encourage chaque Béninoise et chaque Béninois, où qu’il soit, à ne ménager aucun effort pour spontanément sauver des vies quelles qu’elles soient, en cas de situation périlleuse.

Je renouvelle mes sincères condoléances aux familles des victimes de ce tragique naufrage.

Merci à l’héroïne de Woria de nous rendre si fiers d’être Béninois.

Edwige TOTIN