Programme Cantines scolaires: Les écoles bénéficiaires reçoivent les premières dotations dès ce jour

Le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, n’entend pas baisser les bras dans la poursuite de l’un des projets ayant connu un succès éclatant dans le secteur de l’éducation: le Programme cantines scolaires. Ce programme mis à exécution depuis quelques années avec l’appui financier du Programme alimentaire mondial (Pam), sera encore d’actualité au cours de la rentrée scolaire 2020-2021. Et pour y arriver, le Ministre des enseignements maternel et primaire (Memp), Salimane Karimou, a annoncé la réception de la première livraison de vivres. Cette opération va démarrer ce jour, lundi 17 août 2020, dans toutes les écoles bénéficiaires de cet important programme. A cet effet, les Directeurs d’école, les Comités de gestion des cantines et les Bureaux des Associations de parents sont conviés à préparer les magasins de stockage pour la réception de cette première livraison de vivres. D’autres acteurs impliqués dans la bonne gestion de ce Programme, à savoir, les Directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, les Chefs des régions pédagogiques, sont également invités à s’investir pour faire de ce Programme, une réussite au cours de la nouvelle année scolaire qui s’annonce.

Rastel DAN