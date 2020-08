Contribution scientifique du Cepad sur la pandémie du Coronavirus: Des Chercheurs béninois publient l’ouvrage  »La Covid-19 »

La couverture livre

L’univers livresque vient d’accueillir un nouveau-né. Il s’agit de l’ouvrage « La Covid-19 en question : Mutation sociétale ou dynamique systémique pour un nouvel ordre mondial ?, qui est en effet une contribution des Chercheurs et Associés du Centre d’Etudes Prospectives et d’Actions pour le développement (Cepad). « Origines et causes d’une pathologie non encore maîtrisée, un regard numérologique, portée numérosophique, une nouvelle dynamique pour un Nouveau Monde, perspectives de lutte au Bénin, quelles leçons à tirer ?, et quelles perspectives pour l’Afrique ? », sont les différents chapitres abordés dans cet ouvrage dont l’avant-propos et la préface sont respectivement assurés par le Professeur Titulaire des Universités du Cames, Albert Tingbé-Azalou et Dr Abou-Bakari Imorou, Maître de Conférences. D’après le résumé exécutif, cet ouvrage vise à répondre à un questionnement fondamental libellé dans le titre en analysant la mutation sociale et la dynamique systémique induites dans le processus de la définition d’un nouvel ordre mondial à partir de la pandémie de la Covid-19. « Sur la base de constats opérationnels des faits survenus depuis novembre 2019 liés à la situation sanitaire de la Chine, des hypothèses ont été émises. Pour les opérationnaliser, des données de terrain ont été collectées de début mars à fin mai 2020 à l’aide des techniques d’entretien, de questionnaire et d’observation sur des faits précis », peut-on lire dans le résumé exécutif de l’ouvrage de 142 pages. Les auteurs de l’œuvre par ordre d’intervention sont Aimé Tcheffa, Mohamed Bio Imorou, Sylvain Adoho, Fanès Azalou Tingbé, André Finagnon Gaga, Rodrigue Léonce, Marius Alavo, Mètonou Michel Mèhinto, Gorretti Maria Emmanuella Legonou, Monseigneur Pascal N’Koué et Fiacre Igor Agbannoussou. Les travaux réunis dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage ont été coordonnés par les enseignants chevronnés, Albert Tingbé-Azalou, Roch Houngnihin et Michel Mèhinto.

Laurent D. KOSSOUHO