Tournée de la CCIB: Les ambitions du bureau consulaire exposées aux autorités communales

L’ensemble du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) et le Président Arnauld Akakpo ont effectué une tournée du mardi 21 juillet au samedi 25 juillet 2020. Elle s’est déroulée dans plusieurs départements du Bénin à savoir le Borgou, l’Alibori, l’Atacora et le Zou pour encourager les réformes initiées pour encourager le projet des communes.

Après l’étape de la deuxième journée, le Président de la Ccib Arnauld Akakpo et son équipe se sont rendus à Natitingou, Dassa-Zoumè, Abomey et Bohicon. A chaque destination, les échanges avec les différentes autorités rencontrées ont porté sur les ambitions du bureau consulaire. L’objectif de ces rencontres est en effet de faire des communes des leviers importants dans le processus du développement. Et pour ce faire, il est important que les communes se positionnent en de véritables outils de développement. La descente à Natitingou a fait objet d’une rencontre avec le Préfet du département de l’Atacora, Déré Lydie Chabi Nah et quelques maires. L’autorité préfectorale était entourée par Boukari Zakaria, le Maire de la commune de Tanguiéta, Clément Ayémona, le premier Adjoint au maire représentant le maire de Natitingou, et Malick Seybou Gomina, le Maire de la commune de Djougou. Le message porté par le Président de la CCIB et toute sa délégation étant un message dont les actions pourront être bénéfiques à chacune des communes du Bénin, le maire de Djougou prenant part à ces échanges a promis de relayer l’information auprès de ses collègues maires du département de la Donga. Comme il l’a exprimé dans les différentes préfectures où audience lui a été déjà accordée en compagnie des membres de son bureau, le Président Arnauld Akakpo a dit une fois encore à Natitingou l’ambition de l’institution consulaire de vouloir disposer de vastes domaines en bail emphytéotique pour installer des usines de bases. Par ailleurs, le Préfet de l’Atacora ainsi que les maires présents ont félicité à tour de rôle la nouvelle équipe dirigeante de la CCI Bénin pour leur brillante élection.

Edwige TOTIN