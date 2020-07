Programme spécial d’insertion des jeunes dans l’emploi: Les 885 premiers candidats à l’assaut de 33 postes

Quelques jeunes candidats de la première cohorte en pleine évaluation à la CCIB

Lancé en juin dernier, le Programme spécial d’insertion des jeunes dans l’emploi (Psie) initié par le Président Patrice Talon au profit des entreprises et des jeunes béninois candidats à l’emploi, entre déjà dans sa phase active. La première cohorte de 885 candidats a planché le lundi 27 juillet dernier à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib), devant des panélistes-métiers dans les domaines de l’énergie, de l’agro-industrie, du génie civil, de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme. Cette évaluation organisée par l’Unité de coordination du Programme va conduire à la sélection des candidats éligibles au profit des entreprises. Il faut mentionner que pour cette première cohorte, 33 postes sont en jeu. Les candidats sélectionnés au terme de cette évaluation seront présentés aux entreprises qui, à leurs tours, recruteront les meilleurs parmi les profils proposés.

Rastel DAN