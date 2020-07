Mafia foncière à Togoudo: Le Maire Angelo Ahouandjinou s’informe auprès des victimes

Le Maire Angelo Ahouandjinou face aux populations de Womey

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a répondu à l’appel des victimes de la mafia foncière à Womey (Agbokougon), le vendredi 24 juillet dernier. Il s’agit en effet d’une affaire qui a perduré depuis près de trois décennies et qui est restée sans solution. Après avoir reçu leurs revendications, le Maire les a invitées à la patience et a promis en faire une urgence afin de mettre fin à ce problème qui sévissait longtemps avant sa prise de fonction. « Tout sera fait et mis en œuvre pour que chaque citoyen de la commune d’Abomey-Calavi dorme en toute quiétude sur sa parcelle », a-t-il rassuré. C’est une lueur d’espoir qui vient ainsi d’être donnée aux populations concernées. En ce qui concerne les travaux de lotissement qui continuent d’être opérés dans la zone, il a rappelé aux populations que le gouvernement les a suspendus pour six mois sur toute l’étendue du territoire national en vue de finir avec les audits en cours. A cet effet, le Maire Angelo Ahouandjinou a invité les populations a l’alerté face à une situation contraire à la décision du gouvernement. Concernant la question de paiement des faux frais, il a sensibilisé la population à ne rien payer à qui que ce soit en attendant la procédure en cours. Par ailleurs, il les a exhortées à mettre sur pieds un comité des victimes constitué de cinq personnes au maximum pour des échanges de clarification avec les acteurs dans un futur proche.

Laurent D. Kossouho