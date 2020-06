Construction du Centre culturel de rencontres internationales : Faire de Ouidah un hub de la recherche historique

Depuis son accession au pouvoir en 2016, le Chef de l’Etat, Patrice Talon, a affiché son ambition de donner à la cité historique de Ouidah, son titre de vecteur du tourisme mémoriel, à travers plusieurs projets de développement. Au regard des facteurs que révèle la cité océane aux plans culturel, artistique et touristique, le gouvernement a autorisé, lors du conseil ordinaire des ministres du mercredi 17 juin 2020, la signature d’une convention de partenariat relative à la construction du Centre culturel de rencontre international de Ouidah, qui sera exécuté dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Etat béninois, l’Association Centre culturel de Rencontre international et la mairie de Ouidah. Le projet a notamment pour mission essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage des résultats avec le public, de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Il a également vocation à constituer un centre de création et de diffusion de produits culturels qui favorise la prise en compte des enjeux contemporains de la diversité, de l’accès aux nouvelles technologies ainsi que la formation des jeunes. A cet effet, ce centre organisera entre autres, des expositions, des manifestations culturelles et artistiques. Il assurera le soutien à la recherche ainsi que du travail sur les écritures contemporaines, la promotion touristique et la transmission du savoir-faire. Il s’agit là, d’un projet qui converge et épouse les aspirations du gouvernement pour la ville de Ouidah et aussi pour l’art et la culture car on y retrouve clairement un souci de sauvegarde de la mémoire historique, la promotion de l’art et de la culture. C’est donc une initiative qui s’inscrit dans la dynamique engagée par le Gouvernement pour valoriser le potentiel exceptionnel de la ville de Ouidah aux plans patrimonial, artistique, intellectuel et culturel. Grâce à la construction de cette infrastructure, le Bénin, à travers ce projet, saisit donc l’opportunité de s’ouvrir davantage sur le monde en s’offrant de l’exposition sur un secteur qui continue d’attirer scientifiques et curieux.

Rastel DAN