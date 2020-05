Vote communal du dimanche 17 mai: Eugène Dossoumou, le sens du devoir accompli

Eugène DOSSOUMOU accomplissant ici l’acte citoyen ce dimanche à Savè

Il est allé accomplir très tôt ce matin du dimanche 17 mai son devoir civique. Déjà à 07h45min, le Haut Conseiller Eugène DOSSOUMOU, ex-Secrétaire Général du Gouvernement et membre fondateur du Bloc Républicain a rallié le poste de vote de l’Ecole Primaire Publique Dakpa à Savè, dans le département des Collines. A l’instar de toutes les autres personnalités politiques et ses compatriotes, il s’est avant tout, prêté aux gestes barrières en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 comme prescrit par les pouvoirs publics, avant de faire son vote. « Mes premiers sentiments sont des sentiments d’action de grâce et de félicitations. Action de grâce à Dieu, pour la campagne qui s’est déroulée dans la paix et le scrutin qui se passe dans la paix. C’est très important à souligner car qu’il vous souvienne, il y a un peu plus d’un an, la chose n’a pas été possible. Aujourd’hui cela l’est, c’est une action de grâce à Dieu qui a permis qu’il en soit ainsi. J’adresse toutes mes félicitations aux autorités de notre pays, notamment Président Patrice Athanase Talon au premier chef. Avec lui, il faut saluer l’ensemble des présidents des institutions de la République pour la courageuse décision qu’ils ont prise de maintenir la date des élections communales et municipales dans le contexte de la pandémie du Covid19. Cette décision qui renforce la démocratie béninoise est aussi accompagnée de mesures de protection des électeurs avec la distribution gratuite des masques, la désinfection des mains dans tous les postes de vote. » Heureux et fier d’avoir posé une nouvelle fois un acte civique de haute portée, Eugène DOSSOUMOU ne cache pas non plus son sentiment de satisfaction du devoir accompli en tant que Secrétaire administratif permanent du parti Bloc Républicain. « Mon plus grand souhait est que mon parti gagne ces élections pour confirmer son statut du plus grand parti véritablement national au Bénin » a-t-il laissé entendre. Il a par ailleurs remercié tous les hommes des médias, toutes catégories confondues pour «avoir accompagné avec beaucoup de professionnalisme tout le processus à son terme aujourd’hui. « Notre pays, le Bénin étonnera toujours et continuera toujours d’étonner le monde. Nous devons faire confiance au génie de notre peuple. Vive la démocratie. Vive le Bénin» s’est-il exclamé.

Christian TCHANOU