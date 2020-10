Idéaux du parti et combats politiques futurs: DOSSOUMOU galvanise les jeunes et les femmes de Savè pour le BR

Eugène DOSSOUMOU face aux jeunes à Savè samedi dernier

Le Secrétaire Administratif Permanent du Bloc Républicain (SAP/BR), Eugène DOSSOUMOU, ex Secrétaire Général du Gouvernement, a organisé une série de rencontres ce samedi 03 octobre dans sa ville natale, Savè à l’intention de plusieurs franges de la population, notamment les jeunes et femmes, militant ou non dans le parti. Remerciement et de remobilisation des populations locales. Et ceci, dans le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19.

Journée chargée ce samedi pour le haut cadre à la retraite et acteur politique très méthodique et très sobre connu dans tout Savè et dans le département des Collines en général. Tout a commencé par un accueil triomphal, avec au menu et comme surprise une superbe danse de Guèlèdè, danse mythique du peuple Nago. Les populations de l’arrondissement d’Offè plus précisément étaient très enthousiastes de l’initiative du Secrétaire Administratif Permanent du Bloc Républicain (SAP/BR) Eugène DOSSOUMOU. Jamais, plusieurs ont témoigné n’avoir bénéficié de la reconnaissance des politiciens après les élections. Sans langue de bois, elles l’ont dit à Eugène DOSSOUMOU, haut cadre de l’Etat et digne fils de la localité.

Aller les remercier pour le travail abattu, suite aux dernières élections communales du 17 mai 2020. C’est une première dans la commune de Savè depuis ce scrutin. « Le meilleur arrondissement qui porte le BR dans la commune de Savè est celui d’Offè. Ce n’est pas caché » a affirmé Eugène DOSSOUMOU avec beaucoup d’insistance, ajoutant que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans la langue locale Shabè, il a exposé à l’assistance tous les exploits à l’actif du gouvernement du Président Talon, qui, selon lui, s’attèle à assurer un mieux-être à tous les béninois, à travers des besoins vitaux, comme l’accès à l’eau potable, l’accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût, la disponibilité d’infracteurs routière modernes pour ne pas tout citer. Autant de raisons pour lesquelles, il les a appelés à soutenir davantage ce gouvernement et ses actions, en ne se prêtant aucunement oreille aux détracteurs. Dans cette ambiance festive, les populations d’Offè n’ont pas manqué d’exprimer quelques doléances, notamment en ce qui concerne les jeunes sans emploi. En réponse à ces doléances, le SAP/BR a rassuré quant aux mesures que prend le BR en faveur des jeunes et des femmes.

Une forte exhortation aux jeunes

Toujours, lors de sa descente ce week-end à Savè, Eugène DOSSOUMOU a tenu à organiser deux autres rencontres spéciales, l’une au profit des jeunes militant ou non dans le parti Bloc Républicain, l’autre à l’intention des femmes. Face aux jeunes, il les a davantage sensibilisés sur les idéaux que défend le parti BR et la nécessité pour eux d’y adhérer pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, et de travailler, chacun en ce qui le concerne pour son rayonnement et sa pérennisation. Un parti qui, à le croire, a à cœur la promotion des jeunes et des femmes et travaille davantage à leur épanouissement réel. En bon aîné, et responsable politique hiérarchique, il les a surtout exhortés à la mobilisation car de façon imminente, il y aura l’actualisation des listes des militants BR en vue de la mise en place des structures décentralisées du parti. «Je les ai aussi appelés à s’inscrire massivement au sein de l’Organisation de la Jeunesse du Bloc Républicain (OJBR). Aujourd’hui il n’y a plus de promotion de jeunes sans un travail remarquable noté de la part des concernés. Chaque promotion se mérite et doit se mériter « a-t-il confié. Pour DOSSOUMOU, le BR est un parti de type libéral et est très regardant sur le travail, « le travail méritant ». « Le jeune de Savè doit rompre avec la conception classique qui consiste à attendre tout de l’aîné ou du leader politique» a-t-il insisté. Et de poursuivre : « Chacun s’engage dans le combat pour la défense d’un intérêt précis» Le jeune BR tchabè, comme tout jeune BR, poursuivra le Secrétaire Administratif Permanent du parti, doit se faire remarquer de par son travail dans la promotion des idéaux du parti à Savè. En clair, il leur a tenu un langage de vérité, à cette rencontre fort simple qui s’est déroulée dans des conditions respectant scrupuleusement les mesures barrières contre le Coronavirus.

L’ardent désir des femmes de Savè

Même exhortation aux femmes de Savè rencontrées par la suite pour une adhésion massive à l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR). Ces dernières ont d’ailleurs tenu à exprimer à Eugène DOSSOUMOU leur ardent désir de se mettre au diapason de l’OFR. A ses interlocutrices, le SAP/BR a indiqué que le département des Collines compte une de leurs sœurs au sein du bureau national de la coordination de l’OFR en la personne de Mme Lucie Kouderin YABA. De même, au plan départemental, elles peuvent également compter sur leurs sœurs Blandine BALLEY et Rachidatou ADEGOKE. Poursuivant son exhortation, Eugène DOSSOUMOU a demandé à ses interlocutrices de ne pas attendre que les sœurs citées aillent vers elles, mais de se dépêcher pour entrer en contact avec celles-ci afin de prendre toute la place qui est là leur au sein du Bloc Républicain et de toutes ses instances. Eugène DOSSOUMOU a également informé les femmes BR de Savè des efforts déployés pour le positionnement des femmes sur les listes lors des dernières élections communales non sans se réjouir de la distinction du BR comme le premier parti ayant placé les femmes en position d’éligibilité. Le BR a été en effet récompensé le mercredi 30 septembre pour avoir fait élire plus de femmes conseillères communales. Les femmes de Savè ont promis de faire tout ce qui est nécessaire pour se faire remarquer au sein du BR.

Christian TCHANOU