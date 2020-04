Gildas Aïzannon à propos des communales 2020: «L’Udbn a un programme qui plaira à l’électorat»

Gildas Aïzannon, porte-parole de l’Udbn

L’émission « Actu Matin » de Canal 3 a reçu ce mercredi 1er avril 2020, le Secrétaire Général Adjoint et Porte-Parole du parti UDBN, Gildas Aïzannon. Défendant son parti, celui-ci a souligné qu’à la faveur de la réforme du système partisan, il ne connait pas un parti politique qui peut se targuer d’être une grande formation politique qui écrase les autres. Pour lui, il n’y a pas de gros poids sur la scène politique actuellement. « Je ne sais pas les résultats sur lesquels les gens pourraient se baser pour dire ça. S’il faut regarder les différents attelages qu’il y a derrière certaines formations politiques, s’il faut regarder l’ancienneté de certains qui se retrouvent dans ces formations politiques pour conclure qu’il y a de gros poids, c’est tout faux », a-t-il expliqué, rappelant qu’on a déjà vu au Bénin, des candidats ayant bénéficié d’attelage politique plus impressionnant, mais qui n’ont pas pu battre le candidat Patrice Talon en 2016. A le croire, ce sont les populations qui décident de qui est le grand parti, de qui mérite de diriger les communes. « Ce sont les populations qui pourront dire tel candidat est compétent pour présider aux destinées de telle commune », a-t-il fait savoir. Quant à son parti l’Udbn, il a martelé que le parti a opté pour la promotion des jeunes et des femmes à l’occasion des prochaines communales. « A l’Udbn, nous allons à ces élections avec beaucoup de jeunes volontaires, déterminés, avec des femmes compétentes et compétitives qui tiennent à bousculer totalement tout ce qu’il y comme hiérarchie », a-t-il confié aux journalistes de Canal 3. Aussi affirme-t-il que le parti a un programme qui plaira à l’électorat. « Nous allons parcourir les 77 communes pour vendre le programme de l’Udbn et montrer que le parti du maïs est le meilleur qui a un programme qui puisse booster le développement local », a conclu Gildas Aïzannon.