Coronavirus: Valentin Agon propose l’Apivirine pour sauver l’humanité contre ce virus

L’Apivirine inventée depuis 20 ans par le Béninois Dr Valentin Agon serait un antidote de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier depuis décembre 2019. A en croire celui-ci, le médicament a été administré à des sujets testés positifs au coronavirus au Burkina Faso et le résultat a été satisfaisant. Joint au téléphone par la rédaction du journal Educ’Action, Dr Valentin Agon a fait savoir qu’il y a deux semaines, ses collègues résidant au Burkina Faso l’ont sollicité par rapport à un ressortissant français testé positif au covid-19 et qui était incapable de se lever, de prendre son verre et de faire du vélo. Mais après un traitement à l’Apivirine, le malade s’est levé et à retrouver sa forme quelques heures plus tard. Par ailleurs, il souligne que ce premier malade comptait 11 autres membres de sa famille qui souffraient du même mal. Mais la situation sanitaire de ces derniers s’est améliorée après le traitement à l’apivirine et ils sont devenus négatifs au corona. Aussi fait-il savoir que plus de 35 patients ont déjà bénéficié de traitement. Quant aux malades détectés au Bénin, Dr Agon annonce que dans quelques jours ils suivront aussi ce traitement, car le ministre béninois de la santé publique a déjà reçu le protocole de l’apivirine. Dans son intervention, il a aussi indiqué qu’au départ c’est 40 plantes qui étaient utilisées pour composer l’apivirine, mais aujourd’hui, il n’y a que 5 plantes qui entrent en ligne de compte pour sa composition. Pour finir, il rassure que son équipe à la capacité de fournir l’apivirine à plusieurs malades à travers le monde entier.

Laurent D. KOSSOUHO