Navigation aérienne: Henri Hourcade prend la direction Afrique d’Air France KLM

Henri Hourcade, ce vendredi, lors des échanges avec la presse

Air France KLM a un nouveau Directeur Afrique. Il s’agit d’Henri Hourcade, un cadre au sein de la compagnie aérienne depuis une trentaine d’années. Pour présenter le nouveau directeur, un cocktail de presse a eu lieu ce vendredi 28 février 2020 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Etaient présents les hommes et femmes des médias béninois, le nouveau Directeur, la responsable Bénin de la compagnie, Christine Quantin, ainsi que des cadres d’Air France KLM. Dans son mot introductif, Henri Hourcade a indiqué qu’entre sa compagnie et le Bénin, il y a une longue histoire de fidélité qui date de 80 ans « malgré les différentes crises qui se sont produites au fil des ans ». Le groupe Air France KLM est leader entre l’Europe et l’Afrique, avec plus de 20% de part de marché, 55 aéroports desservis dans une quarantaine de pays sur le continent. Il a également profité de l’occasion pour indiquer que dès le 7 mai prochain 100% des appareils A330 seront équipés des nouvelles cabines de voyage d’Air France KLM, en classe affaire et en classe économique. Il s’agit d’un investissement important de 150 millions d’euro pour 15 appareils. Ce sont de meilleurs écrans et des sièges qui sont actuellement les meilleurs de la place. « Nous tenons à avoir avec nos clients une relation humaine attentionnée. C’est pourquoi nous attachons une importance majeure à avoir une équipe composée pour le Bénin d’une vingtaine de professionnels passionnés », a souligné Henri Hourcade. En raison de la dynamique du développement économique du Bénin, le groupe a décidé d’ouvrir une sixième fréquence hebdomadaire, faisant passer le nombre de vols hebdomadaires de cinq à six à partir du 28 mars prochain. Ainsi donc, à partir de cette date, Air France KLM sera présent à Cotonou tous les jours sauf les jeudis. Pour le directeur Afrique de la compagnie, cette évolution tient compte de la croissance économique remarquable du Bénin. Il a également tenu à saluer les investissements en cours à l’aéroport de Cotonou, « en profondes mutations ». « Dès juillet, nos clients mais aussi les nombreux visiteurs internationaux qui atterrissent chaque jour à Cotonou, auront la chance de pouvoir profiter pleinement de ce nouveau cadre », a-t-il dit.

Olivier ALLOCHEME