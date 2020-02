Projet Pipeline Export Niger-Benin: Les matériaux de démarrage réceptionnés

Les Ministres de l’Eau et des Transports présents au Port autonome de Cotonou

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi, et son homologue des transports, Hervé Hehomey, en compagnie du Directeur général de la Société béninoise des manutentions portuaires (Sobemap), étaient dans l’après-midi de ce jeudi 27 février 2020, dans l’enceinte portuaire à Cotonou. Il était question pour la délégation, de constater les opérations de déchargement du navire chinois qui a accosté au Port autonome de Cotonou et qui a à son bord, de différentes gammes de tuyau dans le cadre du projet pipeline export Niger – Bénin. « Nous sommes dans la réalité. Pour ceux qui se demandent à quand le démarrage du projet, voici une réponse et dans l’intervalle de trois à quatre semaines les navires vont se succéder à Cotonou » dira avec joie et satisfaction, le ministre Samou Seidou Adambi aux professionnels des médias conviés à cette visite. Selon ses explications, le ministre des transports a pris toutes les dispositions afin que le port de Cotonou soit le port de passage pour l’ensemble du fret. « On aurait pu lancer les travaux au mois de mars, n’eut été l’apparition surprise du coronavirus qui va retarder de un à deux mois le démarrage effectif des travaux en terre béninoise. Toutes les dispositions sont prises afin que les navires qui vont débarquer au Port autonome de Cotonou puissent accoster et être déchargés à temps. Les aires de stockage dans les différentes communes sont en préparation et dans ce cadre les mairies concernées sont invitées à une séance de travail la semaine prochaine à Cotonou, » a renchéri le ministre de l’eau et des mines Samou Adambi. Quant ’à son collègue des infrastructures Hervé Hêhomey, il a tout simplement invité tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet à redoubler d’ardeur pour l’effectivité de ce projet.

Il est important de rappeler que le projet pipeline export Niger-Benin est un projet de construction et d’exploitation d’un système de transport du pétrole brute nigérien par pipeline sur un linéaire d’environ 2 mille kilomètres de canalisation. Plus de 3000 agents seront appelés à travailler lors de la phase de construction qui durera deux ans et 500 emplois permanents vont être créés jusqu’à la fin de la phase d’exploitation de l’ouvrage qui dure 40 ans. Le navire Saga qui a accosté à Cotonou le dimanche 23 février 2020 aux environs de 16h30 et le premier d’une série et a, à son bord 164km de tuyauteries et divers matériaux, le tout évalué à 17.000 tonnes.

Yannick SOMALON