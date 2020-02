Comment aménager un territoire ?: Le Prof Placide CLEDJO aguerrit les participants

Le Professeur Placide Clédjo face à l’assistance

Le programme « Mercredis scientifiques » initié par l’Ecole doctorale pluridisciplinaire « Espaces, cultures et développement » a reçu, le mercredi 26 février 2020, le Professeur Placide Clédjo. Celui-ci a entretenu l’assistance sur le thème : « Comment aménager un territoire ? ». Une occasion pour le conférencier d’expliquer la notion d’aménagement du territoire, la contribution de l’université à l’aménagement du territoire et comment développer la nation à travers l’aménagement du territoire. A le croire, l’aménagement du territoire est une politique volontariste et concertée qui embrasse tous les secteurs. De ce fait, le processus d’aménagement du territoire engage tous les acteurs de la vie sociale. Quant au territoire, il a souligné qu’il s’agit d’un espace d’exercice de pouvoir et de gestion circonscrit dans les limites nettement définies. Selon ses explications, la finalité de l’aménagement du territoire est le développement harmonieux de l’ensemble du territoire national et de chaque subdivision territoriale et la répartition équitable des facteurs de production conformément aux potentialités disponibles sur l’ensemble du territoire national. Mais l’aménagement d’un territoire exige des préalables dont une bonne connaissance des limites du territoire, une évaluation des acteurs et outils d’aménagement, une bonne définition des zones d’affectation compte tenu des spécificités liées à chaque espace et une prescription consensuelle des normes d’utilisation de chaque espace, autorisation, restriction et interdiction. Le conférencier a par ailleurs indiqué que la coordination, la coopération et la participation sont les principes de l’aménagement du territoire dont les acteurs sont l’Etat, les collectivités locales décentralisées et le secteur privé. Aussi fait-il savoir que le processus de l’aménagement du territoire se déroule suivant six phases à savoir : la phase d’initiation, la phase d’état des lieux, la phase d’études, la phase d’application, la phase de recasement (ou d’attribution) et la clôture du lotissement. Cette conférence qui s’est tenue à l’amphithéâtre Jean Pliya de l’Université d’Abomey-Calavi a connu la présence de plusieurs enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, cadres des collectivités locales et ceux de différents secteurs. Le communicateur Placide Clédjo est Professeur de géographie et aménagement du territoire, ancien sous-préfet d’Allada et actuel Directeur de l’Ecole doctorale pluridisciplinaire « Espaces, cultures et développement » de l’Uac.

Laurent D. Kossouho