Brouille au sein du parti Fcbe: Le Sen Paul Hounkpè appelle les militants à la sérénité

A travers un message qu’il a adressé aux militantes et militants du parti le 19 février 2020, le Secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè invite ceux-ci à la sérénité et à la vigilance face aux intoxications en vue de déstabiliser le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). Dans ce même message, il rassure les militants candidats aux prochaines communales et municipales et régulièrement désignés par les structures du parti que leurs dossiers seront reçus et traités en toute impartialité quelle que soit leur position dans la crise qui secoue le parti.

Lire ci-dessous l’intégralité du message