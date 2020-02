Désignation des candidats UP aux communales 2020: L’He Edmond Agoua opte pour le consensus dans les Collines

L’He Agoua au milieu des sages soutenant l’UP

En prélude aux communales du 17 mai 2020, le Député de la 10è circonscription électorale, Edmond Agoua a opté pour le consensus autour des différentes listes des potentiels candidats. En effet, l’Honorable Agoua dans son rôle de Coordonnateur départemental des Collines pour le compte du parti Union Progressiste a rencontré le week-end dernier dans son village natal Agouagon, les différentes couches venues des communes des Collines par rapport aux propositions de candidature déposées à la Direction du parti, et ce sur recommandation du Bureau exécutif national en vue du règlement des malentendus qui tournent encore autour des positionnements des potentiels candidats. Parmi les délégations reçues, il y a entre autres les délégations d’Aklampa, de Zongo et Glazoué centre dans la commune de Glazoué, celles de Gbanlin et Djegbè dans la commune de Ouèssè et enfin celles des sages de l’arrondissement central Plateau et de Offe dans la commune de Savè. Cette séance a été marquée par une forte présence de la communauté Mahi résidant dans l’arrondissement central de Glazoué bien que les invitations étaient limitées. Ces militants étaient très nombreux à vouloir participer à la séance de travail. Après entente sur la représentativité des différents corps de métiers, il a été finalement retenu une centaine de personnes admises à la réunion. A l’entame, les débats ont été très houleux, mais ont fini par accoucher de riches résolutions. En conclusion, des propositions de positionnement ont été faites et inscrites dans un procès-verbal signé par les participants et remis au Coordonnateur pour toutes fins utiles. En ce qui concerne les autres délégations, le consensus a été vite trouvé compte tenu des pré-réunions tenues avant les rencontres avec le émissaires de l’Union progressiste sauf à Gbanlin dans Ouèssè wogoudo où l’un des potentiels candidats n’ayant pas été associé à l’organisation et ne comptant pas sur des membres de la délégation composée par les originaires de Gbanlin Ouèssè organisateurs de la réunion.

Laurent D. Kossouho