Bénin/Football: Quentin Didavi plaide pour l’autorisation des clubs à remplacer des joueurs au mercato

Le directeur sportif de Esae Fc, Quentin Didavi, est contre les conditions fixées aux clubs en matière de recrutement des joueurs. Ce grief, l’ancien directeur de compétitions de la Fbf l’a fait savoir lors d’un entretien qu’il a accordé à la rédaction sportive de l’Evénement Précis. Lire ce qu’il pense donc du mercato béninois.

«Le mercato béninois souffre beaucoup actuellement. Il y a des imperfections. Déjà lorsqu’on vous impose un effectif de 30 joueurs dont 10 étrangers, dès que vous arrivez au mercato, s’il est vérifié que certains de vos joueurs n’ont jamais porté le maillot pour vous, c’est à dire, ils ne sont jamais inscrits sur une feuille de match, il devrait avoir la possibilité de les remplacer. La Caf vient de l’autoriser. L’autre chose, si vous cédez des joueurs lors du mercato à d’autres clubs, et que ces joueurs ont été enregistrés dans le TMS, automatiquement vous devez être autorisés à les remplacer pour continuer par avoir vos 30 joueurs pour la saison. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore là au Bénin et il urge de corriger ces points. Dans les autres pays, les gens ont des joueurs pour la compétition africaine et d’autres pour le championnat national. Chez nous, ce n’est pas possible de le faire, au point où, nous avons été obligés de demander des reports de match ».

Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO